Netflix може екранізувати українську гру Stalker 2

«Stalker 2: Серце Чорнобиля може стати «українським «Відьмаком» і репрезентувати українську культуру за кордоном».

Українська відеогра Stalker 2: Серце Чорнобиля від розробників GSC Game World веде переговори щодо екранізації від Netflix.

Про це розповів власник компанії GSC Game World Максим Кріппа в інтерв’ю Forbes.

За словами Кріппи інвестиції в Stalker 2: Серце Чорнобиля становлять десятки мільйонів доларів.

Після покупки GSC Game World у 2020 році Кріппа самостійно фінансував проєкт. З того часу команда зросла від 65 до 470 людей.

«Ми вже продали достатньо, щоб вивести проєкт у прибуток. Перед релізом команда працювала майже 24/7. Вона жила цим проєктом, особливо на тлі війни. Хотілося подарувати країні надію й гордість, показати усім, що українці можуть робити проєкти такого високого рівня», – розповів Максим Кріппа.

Інвестор задоволений релізом, оскільки попри баги і критичні помилки, які були в грі до першого оновлення, вона все ж є вдалою і має хороший геймплей.

Станом на час написання новини відеогра Stalker 2: Серце Чорнобиля має понад 72 тис. рецензій в ігровому магазині Steam, з них понад 56 тис. рецензій – схвальні (86 %).

Кріппа вважає що Stalker 2: Серце Чорнобиля може стати «українським «Відьмаком» і репрезентувати українську культуру за кордоном. Він додав, що зараз ведуть переговори з Netflix про екранізацію відеогри. Інвестор сказав, що окрім очікуваного мультиплеєру гра з’явиться на «інших платформах».

Нагадаємо, 20 листопада відбувся довгоочікуваний реліз гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Дія гри розгортається у Чорнобильській зоні. Після другої катастрофи тут з’явилося ще більше аномалій, мутантів і загадкових явищ. Нелінійний сюжет дозволяє кожному обрати свій шлях, а це означає, що фінал гри залежатиме від рішень гравців. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Раніше українські інтернет-провайдери повідомили про тимчасові перебої з мережею. Причиною стало масове завантаження довгоочікуваної гри Stalker 2, яке перевантажило інфраструктуру деяких операторів.

Як повідомлялося, комп’ютерна гра Stalker 2 стала однією з найбільш продаваних ігор у світі. Після офіційного релізу, гра, розроблена українською студією GSC Game World, здобула визнання геймерів та критиків, потрапивши в топ-продажів на платформі Steam. // Главком