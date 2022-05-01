Німеччина підтримала ембарго на російську нафту — ЗМІ

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В ході нещодавніх попередніх переговорів щодо введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

Європейський союз заявив про необхідність санкцій проти Росії, щоб покарати країну-окупанта за повномасштабне вторгнення в Україну / Ілюстрація REUTERS

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Німеччини підтримав плани Євросоюзу щодо введення ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними агентства, в ході нещодавніх попередніх переговорів про введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

УНІАН

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