Німеччина підтримала ембарго на російську нафту — ЗМІ

В ході нещодавніх попередніх переговорів щодо введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України уряд Німеччини підтримав плани Євросоюзу щодо введення ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними агентства, в ході нещодавніх попередніх переговорів про введення шостого пакета санкцій проти Росії Німеччина ясно висловилася за введення ембарго.

УНІАН