Одеська міськрада підтримала рішення про демонтаж пам’ятника Катерині II

Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника Катерині II на засіданні 30 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міськради Одеси.

“На XVI сесії Одеської міської ради депутатами підтримано рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника “Засновникам Одеси”, – сказано у повідомленні.

Зазначимо, що 43 депутати проголосували за відповідне рішення, ніхто не голосував проти.

Окрім того, депутати вирішили демонтувати та перенести пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову. Рішення підтримав 41 депутат.

Нагадаємо, більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ.

При цьому ще 6 листопада у місті розпочали підготовку до демонтажу пам’ятника.