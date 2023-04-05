Опалювальний сезон в Києві завершиться 8 квітня

Очікується суттєве підвищення температури.

У суботу 8 квітня столична влада завершує опалювальний сезон у Києві. Відповідне рішення міська влада ухвалила, враховуючи погодні умови – очікується стабільне суттєве потепління.

Про це повідомив у Telegram міський голова Віталій Кличко.

“Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше”, – зазначив мер.

Він додав, що для переходу на літній режим роботи системи фахівцям необхідно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці – одна з найбільших у Європі. Вона налічує понад 2,7 тис. км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже дві сотні станцій теплопостачання та котелень. // LB.ua