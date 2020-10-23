«Опрос Зеленского» обойдется больше чем в 100 миллионов

Ориентировочная стоимость расходов на опрос, анонсированый Президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, составляет 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров.

Об этом рассказала глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская во время брифинга, передает корреспондент УНН.

«Очень много дискуссий возникало вокруг темы проведения так называемого социологического опроса в день голосования, который планирует оплатить партия «Слуга народа»… Мы не так давно… получили первичную информацию, в том числе от компаний, которые сейчас проводят рекрутинги людей для организации этого социологического опроса. Планируется обеспечить все избирательные участки, у входа в них проводить опрос граждан по пяти вопросам от Президента. Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, — около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организацию работы волонтеров у входа на избирательные участки», — рассказала Айвазовская.

По ее словам, по информации ОПОРЫ, привлеченным к проведению опроса лицам может быть выплачено 1200 грн по гражданско-правовому договору, взамен же опрос будет проводится одной из социологических организаций.

«Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов различного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов является 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой еще будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека», — сказала Айвазовская.