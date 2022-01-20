Оригинальные и неоригинальные автодетали: аспекты выбора

В наш век интернета автомобилисты практически избавлены от беготни по магазинам в поисках нужных деталей для своих машин. Нужно только открыть поисковую систему, ввести в строку соответствующий запрос, и на экране предстанет множество вариантов изделий.

Конечно, из этого перечня не стоит выбирать все. Присмотревшись к представленным товарам, сразу бросаются в глаз понятия “оригинальные” и “неоригинальные” детали. Украинские автолюбители часто обращаются в интернет-магазины за поиском запчастей Skoda, Hyundai, Kia, Тойота и автомобилей других марок

В чем отличие между оригинальными и неоригинальными запчастями

Все машины рано или поздно ломаются, поэтому автолюбителям приходится ехать на СТО или чинить их самостоятельно. С этой целью владельцы обращаются в автомагазины для покупки запчастей самостоятельно не полагаясь на предложения СТО.

Выбор обычно стоит между двумя вариантами запчастей:

оригинальными;

неоригинальными.

Оригинальные запчасти – изделия, которые созданы под конкретную модель официальным OEM заводом. Детали испытаны в экстремальных условиях, поэтому надежны и качественны.

Но такие комплектующие имеют несколько недостатков. У них как правило слишком высокая цена, что отталкивает автолюбителей, которые не в состоянии платить большие деньги.

Неоригинальные детали – комплектующие, выпущенные по лицензии производителя партнерскими компаниями. По качеству продукция не отличаются от оригиналов, только стоимость порой значительно ниже. Главное, выбрать надежного поставщика, чтобы иметь гарантию.

Любой автовладелец, изучив широкий ассортимент предлагаемых товаров, может купить не оригинальные запчасти по “народной” цене. Фото: https://p8.com.ua/.

Обман автопроизводителей

Недавний скандал с Hyundai Motor и Kia Motors, когда выяснилось, что эти производители несправедливо принижают качество и функции запасных частей, произведенных не OEM подтверждает вышесказанное. 13 января Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) заявила, что два крупнейших автопроизводителя страны сделали это, чтобы побудить потребителей использовать дорогие запчасти OEM и тем самым увеличить свои доходы. По данным антимонопольного агентства Кореи, эти автопроизводители указали в своих руководствах по эксплуатации, что «только использование оригинальных деталей может поддерживать работу автомобиля на самом высоком уровне», а «использование неоригинальных деталей может привести к снижению производительности и поломке».

Недавно KFTC сравнила оригинальные и неоригинальные детали моделей Hyundai Motor Avante, Sonata и Grandeur. В результате было подтверждено, что автопроизводитель неоправданно завышал цены на оригинальные запчасти под предлогом их «оригинальности». Компания Hyundai также охарактеризовала детали не OEM как дефектные продукты, хотя у них не было проблем с качеством и производительностью, что в свою очередь побуждало потребителей покупать дорогие оригинальные запчасти.

Не менее разочаровывает и позиция KFTC, которая, похоже, не особо заботилась о защите потребителей, отмечают местные СМИ. Сообщается, что обе компании включали вышеуказанные фразы в инструкции по эксплуатации своих автомобилей с 2000-х годов.

Вынужденное использование оригинальных деталей увеличивает нагрузку на потребителей при замене расходуемых материалов. Это также создает порочный круг, препятствуя использованию альтернативных запчастей и повышая взносы по автострахованию. Эти две компании причинили покупателям их автомобилей — их самым важным клиентам — двойной или тройной ущерб. В Корее считают, что они должны извиниться перед потребителями и производителями запчастей, не являющимися производителями оригинального оборудования, и предпринять последующие шаги, чтобы гарантировать право потребителей на выбор запчастей при ремонте своих автомобилей.