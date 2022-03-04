Основные методы лечения рака
Рак — это группа заболеваний, развивающихся в разных органах и системах организма и поражающих их патологическим разрастанием аномальных клеток. Простыми словами — это злокачественные новообразования, которые могут распространять патологические ткани на другие органы. Это называется метастазами. Еще несколько лет назад рак считался неизлечимым заболеванием, но на данный момент лечение в онкоклинике современными методами дает хорошие результаты и полное выздоровление. Как и раньше, больше всего шансов имеют пациенты, вовремя обнаружившие болезнь. Существует много разных методов лечения рака, специалисты клиники “Добрый Прогноз” рассказывают о некоторых из них.
Метод химиотерапии
Это метод введения внутрь организма разных средств — в таблетированной форме, с помощью инъекций или капсул. Патологические новообразования поддаются воздействию этих препаратов и разрушаются.
Цели, которые преследует химиотерапия:
- увеличение эффективности других способов лечения;
- уменьшение боли;
- уменьшение новообразований перед использованием хирургической операции или лучевой терапии;
- препятствование возвращению заболевания;
- удаление остатков патологических клеток после других методов.
Метод лучевой терапии
В основе этого метода — воздействие излучения в высокой дозировке для уменьшения или полного устранения опухоли. Минимальные дозы облучения организм получает и при компьютерной томографии, которая является одним из самых эффективных методов диагностики рака. Сегодня цена на КТ в клинике вполне демократичная.
Лучевую терапию возможно применять на всех этапах лечения. Есть два способа:
- снаружи — это когда воздействие идет с внешней стороны от тела;
- изнутри — когда аппарат расположен внутри организма.
Терапия гормонами
Для лечения некоторых видов рака используется терапия гормонами, например, для рака груди у женщин или простаты у мужчин. Метод призван подавить выработку тех гормонов, которые способствуют развитию рака и используется вместе с другими методами. Часто такой метод использует мед центр Добрый Прогноз для лечения рака такого вида.
Метод хирургического вмешательства
Этот метод также можно разделить на виды:
- фотодинамический — в ткань, пораженную раком вводят специальное средство, потом облучают светом и опухолевые клетки разрушаются;
- криохирургический — аномальные клетки поддают воздействию низких температур, после чего они также разрушаются;
- лазерный — для разрушения злокачественных образований используют луч лазера;
- собственно хирургический метод — резекция части органа или ткани, пораженной раком или вырезание самой опухоли.
Хирургическую операцию можно проводить с помощью лапароскопического метода и способом полостной операции.Tweet