Основные методы лечения рака

Рак — это группа заболеваний, развивающихся в разных органах и системах организма и поражающих их патологическим разрастанием аномальных клеток. Простыми словами — это злокачественные новообразования, которые могут распространять патологические ткани на другие органы. Это называется метастазами. Еще несколько лет назад рак считался неизлечимым заболеванием, но на данный момент лечение в онкоклинике современными методами дает хорошие результаты и полное выздоровление. Как и раньше, больше всего шансов имеют пациенты, вовремя обнаружившие болезнь. Существует много разных методов лечения рака, специалисты клиники “Добрый Прогноз” рассказывают о некоторых из них.

Метод химиотерапии

Это метод введения внутрь организма разных средств — в таблетированной форме, с помощью инъекций или капсул. Патологические новообразования поддаются воздействию этих препаратов и разрушаются.

Цели, которые преследует химиотерапия:

увеличение эффективности других способов лечения;

уменьшение боли;

уменьшение новообразований перед использованием хирургической операции или лучевой терапии;

препятствование возвращению заболевания;

удаление остатков патологических клеток после других методов.

Метод лучевой терапии

В основе этого метода — воздействие излучения в высокой дозировке для уменьшения или полного устранения опухоли. Минимальные дозы облучения организм получает и при компьютерной томографии, которая является одним из самых эффективных методов диагностики рака. Сегодня цена на КТ в клинике вполне демократичная.

Лучевую терапию возможно применять на всех этапах лечения. Есть два способа:

снаружи — это когда воздействие идет с внешней стороны от тела;

изнутри — когда аппарат расположен внутри организма.

Терапия гормонами

Для лечения некоторых видов рака используется терапия гормонами, например, для рака груди у женщин или простаты у мужчин. Метод призван подавить выработку тех гормонов, которые способствуют развитию рака и используется вместе с другими методами. Часто такой метод использует мед центр Добрый Прогноз для лечения рака такого вида.

Метод хирургического вмешательства

Этот метод также можно разделить на виды:

фотодинамический — в ткань, пораженную раком вводят специальное средство, потом облучают светом и опухолевые клетки разрушаются;

криохирургический — аномальные клетки поддают воздействию низких температур, после чего они также разрушаются;

лазерный — для разрушения злокачественных образований используют луч лазера;

собственно хирургический метод — резекция части органа или ткани, пораженной раком или вырезание самой опухоли.

Хирургическую операцию можно проводить с помощью лапароскопического метода и способом полостной операции.