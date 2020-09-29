Панкреатит: що це і як себе проявляє

Існує безліч небезпечних захворювань, які переходять в хронічні, призводять до ускладнень та інвалідності, а в запущеній формі закінчуються летально. Серед найбільш поширених – панкреатит (запалення підшлункової залози). Це один з найбільших органів травної системи, який виконує найважливіші функції в нашому організмі, зазначають фармацевти з Apteka24.

В першу чергу, відповідає за синтез ферментів і гормонів, які беруть участь в процесі травлення і в обміні речовин. З багатьох причин розвивається патологія, коли заліза не справляється зі своїми обов’язками. Найчастіше це відбувається через зловживання алкоголем, жовчнокам’яну хворобу і ожиріння. Більш рідкісні причини – незбалансоване харчування, травма органу і спадкова схильність.

Захворювання буває гострим і хронічним, при якому препарати від панкреатиту: https://www.apteka24.ua/medikamenty/zheludochno-kishechnyj-trakt/lechenie-pankreatita/ підбираються відповідно до симптомів. Гостра форма супроводжується постійним інтенсивним болем (ріжучим або тупим), коливаннями температури і тиску, землистим кольором обличчя. Також серед симптомів – задишка, нудота і блювота з жовчю, здуття живота і проблеми зі стільцем. При хронічній формі симптоми менш виражені:

стійка втрата апетиту,

поступове схуднення,

бліда шкіра з синюшним відтінком,

рідкий, пінистий, маслянистий стілець,

метеоризм і здуття живота,

слабкість і загальне нездужання,

періодичні тупі і ниючі болі в епігастральній ділянці або підребер’ї.

Чим небезпечне захворювання і як його перемогти

Гостре запалення підшлункової залози неминуче відображається на стані інших органів. Без лікування панкреатит здатний викликати різні патологічні стани –тромбози вен, руйнування стінок судин і внутрішню кровотечу, перитоніт, зараження крові, ураження головного мозку. Деякі ускладнення гострої форми вкрай небезпечні і можуть призвести до летального наслідку, тому важливо якомога швидше звернутися до лікаря. Спеціаліст підтвердить діагноз і підбере оптимальну схему терапії.

Лікувальні заходи залежать від форми захворювання. Лікування гострого панкреатиту і загострення його хронічної форми повинно проводитися тільки в умовах стаціонару під наглядом лікаря. Основними призначеннями в цьому випадку є голодування протягом декількох днів, холод на область живота і спокій. Для зняття болю можливе призначення спазмолітиків, в складних випадках проводять відкачування вмісту шлунка для зняття навантаження на залозу. При виникненні загрози життю пацієнта проводиться хірургічна операція з видалення некротизованих ділянок залози або повного видалення органу.

При будь-якій формі захворювання призначається сувора дієта, згідно з якою заборонено вживати цілий ряд продуктів, особливо гостру і смажену їжу. Всі страви готуються на пару, відварюються або запікаються. Заборонені також алкоголь і куріння. При медикаментозному лікуванні панкреатиту використовуються відразу кілька груп препаратів, серед яких:

спазмолітики,

блокатори H2-рецепторів,

антациди,

антибіотики широкого спектру дії,

протиблювотні,

жовчогінні.

Призначення будь-яких медикаментів і порядок їх прийому повинні проводиться тільки лікарем в залежності від ступеня ураження органу, сили больового синдрому і загального стану пацієнта. Самолікування може привести до незворотних наслідків.