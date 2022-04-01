Пенсії, податки, тарифи. Що зміниться для українців у квітні
Незважаючи на те, що нововведення уряд приймає чи не щодня, деякі зміни точно набудуть чинності у цьому місяці
Під час війни щось планувати далі, ніж на кілька днів уперед, складно. Попри це, у квітні уряд окреслив кілька нововведень, які позначаться на житті багатьох українців. «Сьогодні» зібрали найважливіші зміни другого весняного місяця.
Перерахують пенсії працюючим пенсіонерам
Війна війною, а пенсії працюючим пенсіонерам мають перерахувати у квітні. Принаймні такий план дій був озвучений на 2022 рік, і в уряді від нього поки що не відмовляються.
Тим більше що для його проведення нікуди звертатися не треба – останніми роками він проводиться автоматично. З квітня пенсіонери, які після призначення (перерахунку) пенсій продовжили роботу і вже заробили не менше 24 місяців страхового стажу, отримають перерахунок та збільшення до виплат.
Якщо людина стала вимушеним переселенцем і не може отримати гроші, оскільки раніше отримувала їх через «Укрпошту», то є три механізми зміни виплат:
- Якщо ви поїхали з місця фактичного проживання, то все одно можете отримати свої виплати. Для цього потрібно зателефонувати та повідомити свої нові контактні дані: через контакт-центр «Укрпошти»: 0800300545 (кнопка 2) або через Пенсійний фонд України.
- ⠀Можна отримати гроші в будь-якому відділенні «Укрпошти», до якого буде доступ.
- Якщо пенсіонер отримував пенсії та субсидії через банківські установи і не може зняти з картки готівку, тоді він може скористатися сервісами «Укрпошти»: перерахування коштів «З картки додому» або зняття коштів через POS-термінал.
Нові податки та кредитні канікули
З 1 квітня набуває чинності більша частина положень, ухвалених у середині березня законом, який змінює оподаткування в Україні на період воєнного часу. У березні вже було знижено податки на паливо, завдяки чому бензин та дизель впали в ціні на 5-8 грн за літр.
Платники третьої групи: фізичні особи-підприємці та юридичні особи з обсягом доходу протягом календарного року до 10 мільярдів гривень (великий бізнес) не обмежуються у кількості найманих працівників та мають можливість сплачувати єдиний податок з обороту у розмірі 2%.
Для громадян також передбачено низку змін. На час воєнного стану плюс 30 днів після його закінчення вводиться мораторій на стягнення майна та виселення мешканців, які взяли житло в іпотеку до війни. Крім того, банкам заборонять нараховувати штрафи за прострочені заборгованості за споживчими кредитами.
Тарифи поки що заморозять
Цієї весни в Україні мали почати переглядатися тарифи на електроенергію та інші комунальні послуги. Але, схоже, цього у квітні це не станеться. В уряді вирішили їх заморозити принаймні до кінця бойових дій.
Прем’єр Денис Шмигаль на початку березня заявив, що тариф на електроенергію для населення у квітні, найімовірніше, залишиться 1,68 грн за кВт-годину. Згодом його слова підтвердив і профільний міністр.
«Тарифи ніхто не підвищуватиме. Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, зараз українці суттєво скоротили обсяги оплати за електрику майже на третину. Воно й зрозуміло: багато громадян не уявляють, ціле їхнє майно чи вже зруйноване окупантами.
У квітні продовжить діяти тарифна модель, згідно з якою споживачі з обсягом споживання до 250 кВт-год/місяць платять, виходячи із суми 1,44 грн за КВт*год. Для решти абонентів діє тариф у 1,68 грн за кВт*год. // «Сьогодні»Tweet