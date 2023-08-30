Під час війни у столичних кабаках можна буде розважатися на годину довше

Київські ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть працювати на годину довше – до 23:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Дозвіл набуде чинності 1 вересня. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він стверджує, що з відповідним проханням зверталися представники Національної ресторанної асоціації України.

“Адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00”, – написав мер.

Кличко стверджує, що підприємці під час зустрічі з міською владою, де обгрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, що комендантська година в Києві з 26 березня починається не о 23:00, а опівночі. Вона триває до пʼятої ранку. // LB.ua