Пільгове розмитнення «євроблях» більше недоступне. Тепер – штрафи

В Україні завершився період пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, який поширювався на учасників АТО/ООС. Тепер на порушників чекають штрафні санкції.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Пільговий період діяв з 15 червня 2021 року.

За цей час було оформлено понад 88 тисяч таких авто, а сплачено понад 3 млрд грн податків.

до 11 листопада 2021 року – основний 180-денний період;

до 8 лютого 2022 року – 270-денний період для учасників бойових дій, які перебували безпосередньо на території операції Об’єднаних сил понад 90 днів з дня набуття чинності законами.

Лідерами серед митниць за кількістю оформлених авто стали: Закарпатська – 15 195 авто, Київська – 11 084 авто, Одеська – 10 471 авто, Івано-Франківська – 6 027 авто, Чернівецька – 5 636 авто.

За неофіційною інформацією, кількість автомобілів на “єврономерах” в Україні перевищує півтора мільйона.

Тепер транспортні засоби з іноземною реєстрацією, ввезені в Україну в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, які досі не були заявлені до митного оформлення або не були вивезені за межі митної території України, будуть вважатися такими, що перебувають в Україні з порушенням митного законодавства.

Відповідно до законодавства, поліція може зупиняти нерозмитнені “євробляхи” і накладати на їх власників штрафи від 8,5 тис грн, а також – передавати дані про ці авто до Держимтслужби.

Водночас митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів (аж до 170 тис грн). Після сплати штрафу авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.

Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно. // Букви