Почему пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире

Люди отмечали праздники с пивом (и другой выпивкой) на протяжении тысячелетий. Когда археологи проследили истоки человеческой цивилизации, они обнаружили, что в основе сообществ лежит алкоголь.

Но почему пиво так популярно по сравнению с вином или ликером? С гораздо меньшим содержанием алкоголя, чем в других напитках, пиво может быть напитком умеренности, считают мастера-пивовары из известного в Украине пивного бренда «Уманьпиво».

Различные виды алкоголя вызывают эмоции по-своему, и чувства, возникающие при употреблении холодной пинты такого напитка как живое пиво премиум сортов, могут привести к более позитивным впечатлениям от бара, чем ночь, проведенная с водкой.

Важным элементом устойчивых сообществ является наличие «третьего пространства». Этот термин, введенный социологом Рэем Ольденбургом, относится к «местам, где царит дух товарищества и веселья, где мы можем наслаждаться компанией вне дома («первое» пространство) и работы («второе» пространство)». Эти обычные места выравнивают социальные иерархии и помогают налаживать связи. Среди обычных третьих пространств, таких как книжные магазины и кафе, бары предоставляют уникальный вариант для посетителей с низкими доходами и офисных работников.

Исследование 2017 года, опубликованное в BMJ Open, Британского медицинского журнала, показало, что, хотя любители пива чаще чувствовали себя менее возбужденными и менее сексуальными, чем посетители баров, пьющие крепкие спиртные напитки и вино, пиво принесло меньше последствий, связанных с плохой ночью. В исследовании приняли участие более 26 000 участников из 21 страны, и все респонденты выбрали для исследования каждый разный вид алкоголя.

Любители пива, при этом, чувствовали себя значительно менее агрессивными, чем пьющие крепкие спиртные напитки — менее 7% стали такими по сравнению с почти третью участников, пьющих крепкий алкоголь. И только 17% пьющих пиво сообщили о плохом самочувствии, по сравнению с почти 48% тех, кто пил крепкое пойло.

Эти цифры показывают, что пиво — универсальный вариант, когда речь идет о светских мероприятиях, и могут объяснить, почему пиво является самым популярным напитком в мире, и среди украинцев, в том числе.

То, как люди пьют пиво, меняется. Любители пива выходят за пределы бара и заходят в местную пивоварню. Исследование индустрии крафтового пива, проведенное в 2017 году при поддержке Nielsen, показало, что 30% посещений пивоварни заменили поход в бар.

Успешная пивоварня или пивной бизнес — прибыльное дополнение к сообществу. Подобно туристам, отправляющимся в Мюнхен на Октоберфест, любители выпить по всему миру будут путешествовать и тратить деньги на пиво. Поэтому в Украине активно развивается пивоварение, и конкуренция, что в свою очередь положительно сказывается на качестве продукта, отмечают специалисты «Уманьпива».