Почему возникает рак печени и как его лечат

Онкологам ежедневно приходится ставить сложные диагнозы и составлять план лечения раковых больных. Успех зависит от многих факторов, главный из них — выявление развития аномальных клеток на ранней стадии.

Отсутствие симптоматики создает определенные трудности в диагностике гепатоцеллюлярной карциномы, поскольку заподозрить его не всегда представляется возможным. Клинические признаки проявляются при значительных повреждениях органа, отмечают специалисты клиники Mediland.

Причины развития онкологического заболевания

Гепатоцеллюлярная карцинома возникает как следствие уже имеющихся патологий:

гепатит С и В;

цирроз;

гемохроматоз;

порфирия;

дефицит альфа-1-антитрипсина;

Рак печени нередко возникает у больных алкоголизмом, ткани органа разрушаются, вследствие чего существенно снижается его функция. Стеатогепатоз также является фактором, провоцирующим онкологическое заболевание. В зоне риска находятся пациенты с ожирением и сахарным диабетом.

Была выявлена взаимосвязь образования гепатоцеллюлярной карциномы с приемом гормональных препаратов. Такой вид рака диагностируется у женщин, длительное время принимавших контрацептивы. К деструкции внутренней железы смешанной секреции приводит употребление некачественных продуктов, содержащих афлатоксин В1. Он образуется в результате размножения микроскопических плесневых грибов. Микотоксин устойчив к термообработке, поэтому может попадать в организм с пищей готовой к употреблению, чаще всего молочной продукцией: йогуртом, сыром, творогом.

Симптоматические проявления рака печени

Развитие онкологического заболевания сопровождается прогрессированием желтухи. Одновременно у больного появляется асцит. В брюшной полости скапливается жидкость. Увеличивается объем живота, возникает чувство тяжести одышка. Больной утрачивает работоспособность, поскольку постоянно испытывает усталость и слабость. Отекают нижние конечности.

Пациенты с гепатоцеллюлярной карциномой жалуются на постоянную боль в правом подреберье. Она возникает в результате патологии печени — энцефалопатии, которая вызывает апатию, отсутствие концентрации внимания, нарушение режимов сна и бодрствования. Токсическое поражение организма приводит к потере аппетита и резкому снижению веса пациента. В дальнейшем опухоль метастазирует в костные ткани, легкие, лимфоузлы, что значительно обостряет симптоматику. На этой стадии рак печени может быть выявлен путем проведения стандартных диагностических процедур.

Эффективные методы лечения

Терапевтическая тактика выбирается после определения локализации новообразования, его размеров, стадии рака и состояния больного. Хирургическое иссечение опухоли возможно в том случает, если функция органа сохранена, а после резекции останется 30% паренхимы. При небольших дистрофических участках, до 5 см в диаметре применяется термическая абляция. Деструктивные ткани разрушает путем нагрева электродом.

При большой площади поражения печени врач химиотерапевт прибегает к трансартериальная эмболизации. Введение цитотоксических препаратов блокирует поступление крови в сосуд, что останавливает рост опухоли и нейтрализует раковые клетки. Подобным образом проводится радиоэмболизация, но в этом случае вводятся радиоактивные изотопы, так происходит целенаправленная лучевая терапия. Импульсы переменного электрического поля также негативно воздействуют на опухоль. Они открывают поры клеточной мембраны раковых клеток, тем самым уничтожая их.

Разработаны препараты для таргетной терапии, которые способны подавить раковую опухоль в печени. Это возможно при разрушении белков гепатоцеллюлярной карциномы или блокировке роста сосудистой ткани внутри образования. Применение медикаментов, формирующих иммунный ответ направлено на устранение запущенного злокачественного процесса. Химиотерапия и облучение при раке печени не используется. Обширное поражение тканей является показанием к трансплантации органа.

Источник: сайт mediland.ua