Подслушивающие устройства стали меньше и эффективнее: как их выявляют

С развитием новых технологий и широким доступом к ним, подслушивающие устройства стали меньше и эффективнее, чем когда-либо прежде. Они маленькие, простые в использовании и, что самое главное, дешевые, поэтому каждый может записывать и подслушивать кого угодно, как он хочет и когда хочет.

Использование различных технических устройств, предназначенных для записи или передачи звука и изображения, является стандартным в случае экономического шпионажа. К тому же «жучки» теперь настолько доступны, что их могут себе позволить даже частные лица. Сегодня всегда есть вероятность, что эти возможности будут (или уже используются!) использованы против нас, поэтому вместе развитием «жучков» развивается и техника позволяющая осуществить проверку на прослушку, отмечают специалисты компании «АЙ ЭЙ СИ».

К сожалению, нет достоверных исследований о широком использовании прослушивания телефонных разговоров. Это, конечно, неудивительно, потому что ни один разумный человек не признается в преступлении и по разным причинам, некоторые из которых будут рассмотрены позже в тексте. — потерпевшие могут не захотеть хвастаться обнаружением прослушки. Тем не менее, специалисты компании отмечают обстоятельства, при которых риск быть перехваченным значительно возрастает.

Кто особенно подвержен риску?

Политики, военные, люди, имеющие доступ к государственной тайне. Главы государств, штабные офицеры и министры всегда принадлежали к наиболее рискованным группам граждан, потому что информация, которую можно получить от них, также очень ценна для внешней разведки. Лица, принимающие решения на предприятиях — президенты, директора, начальники отделов, руководители исследовательских подразделений; все они (а точнее их знания) могут стать лакомым кусочком для конкурентов. Чем больше увеличивается риск, тем выше конкуренция в данной отрасли. Люди с очень ревнивыми партнерами. Не секрет, что большую группу покупателей «жучков» составляют супруги, подозревающие свою вторую половину в измене.

Когда специалист начинает искать прослушки, первое, что он делает, — это не разбирает оборудование и подозрительную лампу в углу. ОН начинает с разговора с клиентом, в ходе которого пытается узнать как можно больше о ситуации. Знает ли клиент, кто может его подслушивать? Какие средства могут быть у потенциального шпиона? Будет ли это подслушивающее устройство высшего класса, а может, дешевая модель? Насколько хорошо защищена комната: может ли кто-нибудь войти и провести в ней любое количество времени, делая что-нибудь, или, может быть, всех посетителей тщательно проверяют и есть камеры?

Хорошие вопросы — это половина дела. Если выяснится, что комната находится под наблюдением и никто ничего не заметил, следует сначала сосредоточиться на местах, где можно что-то спрятать, не привлекая к себе внимания, а если дальнейшее детальное обследование ничего не показывает, поставить сотрудников под наблюдение.

С другой стороны, когда офис недавно подвергся ремонту и никто не знает, кто были строители и что именно они делали: нужно проверять каждый сантиметр пространства.

Как обнаружить прослушку?

Получается, что абсолютным основанием при поиске прослушки является тщательный обыск подозреваемого помещения метр за метром. Это единственный способ при должной осторожности следить за тем, чтобы «жучки» не остались незамеченными.

Подслушивающее устройство можно спрятать абсолютно везде. Оно может скрываться в часах, цветочном горшке, стуле или лампе. Его можно спрятать в половице или розетке, скульптуре, ножке стула или подоконнике.

Более того, не все прослушки можно обнаружить с помощью детектора — для более продвинутых или пассивных иногда нет другого способа, кроме как закатать рукава и перевернуть все вверх дном, отмечают эксперты компании. Как это происходит, когда работают специалисты:

Обнаружение прослушки в комнатах:

— Сканирование радиодиапазонов

— Физический обзор помещения (включая подвесные потолки, мебель, типовые места установки)

— Обзор электрических установок

— Обзор электрических приборов

Обнаружение шпионских устройств в автомобиле:

— Сканирование радиодиапазона

— Поиск передатчиков GPS, диктофонов и т. д.

Виды прослушки

Подслушивающие устройства можно условно разделить на три типа:

— записывающие устройства;

— передающие устройства через сеть GSM;

— устройства, передающие с помощью радиоволн.

Записывающие устройства — это те, которые не посылают звук куда-либо на регулярной основе, а только тихо, не привлекая к себе внимания, записывают все, что происходит в пределах их досягаемости. В самом простом варианте это может быть даже включенный диктофон и оставленный в укромном месте, но профессиональная подслушивание может быть намного сложнее. Самые продвинутые из них активируются голосом, поэтому они не записывают шум без надобности; у них емкий и экономичный аккумулятор, обеспечивающий длительное время работы (до недели непрерывной работы, а на практике гораздо больше, потому что ночью ничего не происходит) и большой радиус действия, даже до пятнадцати метров.

Конечно, у них есть свои недостатки — самый серьезный из них — они не отправляют записи регулярно, поэтому они не будут работать там, где кто-то хочет немедленно отреагировать на действия подслушиваемого человека. Это также связано с дополнительным неудобством — для получения записей необходимо физически забрать прослушку. Однако то, что является недостатком, также является самым большим преимуществом рекордеров. Отсутствие прямой трансляции означает отсутствие сигналов для обнаружения. Это, в свою очередь, означает, что до тех пор, пока устройство хорошо спрятано, его обнаружение будет невероятно трудным без очень дорогого оборудования или кропотливого поиска.

Радио подслушивающие устройства и устройства, основанные на сети GSM, представляют собой то оборудование, которое представляет большинство людей, когда они спрашивают о «жучках». Это небольшие передатчики, которые при активации начинают передавать захваченный звук заданным образом. Радиоустройства передают сигнал на определенных радиоволнах, в то время как GSM работает как односторонний телефон: после набора номера, назначенного устройству, микрофон активируется, и звуки, собранные из окружающей среды, передаются через сотовую сеть как обычный разговор. Как и в случае с регистраторами, их режим работы является одновременно самым большим преимуществом и самым большим недостатком. Они позволяют быстро реагировать и прослушивать телефонные разговоры в реальном времени, но их легче обнаружить и возможны помехи.

Радио прослушки работают непрерывно, т.е. непрерывно излучают сигнал; GSM перехватчики используют сеть только по запросу, например, после подключения к их номеру. Это затрудняет их обнаружение, когда соединение не установлено.

Детекторы прослушки

Для обнаружения подслушивающих устройств используются специальные детекторы, основная задача которых — обнаружение различных типов волн. В простейшем варианте они обнаруживают только радиоволны, а их функциональность ограничивается включением светодиодов при приближении к источнику сигнала (принцип тепло-холод). Более продвинутые устройства уже будут отображать тип обнаруженных волн (так что можно будет отсеивать те, которые, вероятно, вызваны ошибкой, например WiFi), будут поддерживать гораздо более широкий спектр частот и позволят создавать графики, которые значительно упростят обнаружение аномалий.

Дальность действия детектора прослушки зависит от его типа, установленной чувствительности (если это позволяет модель) и силы сигнала «жучка». Теоретически большинство устройств, в соответствии со спецификациями, хорошо работают на расстоянии от 10 см до 1 м от источника сигнала. На практике гораздо лучше брать значения, близкие к нижнему пределу. Хотя изучение комнаты таким образом займет больше времени, зато вряд ли пропустите что-то важное.

Ранее мы упоминали, что записывающие устройства очень сложно обнаружить. Однако есть модели детекторов, которые обнаруживают так называемые нелинейные соединители, являющиеся основой электронных устройств. Эти типы детекторов — единственные устройства, которые могут обнаруживать шпионские диктофоны. К сожалению, помимо высокой цены, они довольно сложны в использовании и требуют опытного оператора. Они лучше всего подходят для поиска мест, где не должно быть электроники: деревянная мебель, скульптуры, перегородки.

В конечном итоге к детекторам прослушки следует относиться как к вспомогательному инструменту. Полезная и часто облегчающая работа, но не заменяющая ручных проверок местности и опыта, говорят эксперты компании.

Что делать при обнаружении прослушки?

Обследование прошло успешно, «жучки» обнаружены. В этой ситуации перед подслушиваемым открывается несколько различных возможностей.

Разрушение / удаление устройства — это наиболее инвазивный метод, но он дает немедленное облегчение и душевное спокойствие. Обратной стороной является то, что преступник практически сразу узнает о его действиях.

Попытка проанализировать оборудование и обнаружить злоумышленника — радиожучки имеют относительно небольшой радиус действия, что теоретически позволяет попытаться обнаружить место, куда идет сигнал. С другой стороны, ошибки GSM можно проанализировать, чтобы определить номера телефонов, по которым с «жучком» связались. Это очень сложная задача и не гарантирует успеха, но остается в пределах возможного.

«Ничего не произошло» — жертва может решить ничего не делать с «жучком». Такой подход позволяет умышленно сообщать преступнику ложную информацию.

Мониторинг устройства — каждый «жучек» время от времени требует определенного обслуживания, чаще всего замены батареи или карты памяти в случае рекордеров. Зная, где находится устройство, можно относительно легко взять преступника с поличным.

Последний вариант — это, конечно, уведомить службы, полицию или прокуратуру, которые, однако, могут самостоятельно выбрать один из описанных выше способов поимки преступника.

Гонка вооружений

Передовые методы обнаружения прослушки контролируются передовыми методами прослушивания телефонных разговоров. Тот, кто целеустремлен и имеет доступ к огромным финансовым ресурсам, может арендовать офис перед комнатой наблюдения и использовать лазерные микрофоны. Эти устройства, нацеленные на стекло, воспринимают невидимые для нас акустические волны, распространяются по стеклянной панели и преобразуют их в звук. Это практически не обнаруживается …

Хотя есть, конечно, детекторы, способные улавливать лазерный луч. По общему признанию, стоят они как хорошая машина, но давайте согласимся — информационная безопасность может быть неоценимой.