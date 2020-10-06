Поиск работы: наиболее распространенные препятствия для соискателей

Найти подходящую работу и получить предложение может быть сложно, особенно сейчас во время пандемии, учитывая рекордный уровень безработицы и, следовательно, более конкурентоспособный, чем обычно, пул кандидатов. Поиск работы с такими препятствиями, как отсутствие опыта или отсутствие образования, может стать еще более сложным.

Тем не менее, каждый человек сталкивается с уникальными проблемами в зависимости от своего прошлого и карьерных целей. Если вы прилежно подали заявку на вакансию, но не получили много откликов, возможно, вам достаточно будет переосмыслить «негативные» характеристики вашего профессионального опыта и подчеркнуть ценность и опыт, которые вы действительно можете предложить.

Эксперты HR-отрасли с платформы https://grc.ua/, на которой 85 тыс. компаний ищут сотрудников, и имеющей более 10 тыс. разнообразных вакансий по всей Украине, советуют проанализировать общие препятствия на пути к трудоустройству и решения для их устранения в процессе найма, от резюме до собеседования.

Наиболее распространенные препятствия при приеме на работу

Например, специалисты той части онлайн-платформы, которая занимается вакансиями в столице https://kiev.grc.ua/, и занимает лидерство среди регионов Украины по количеству предложений, отмечают, что в качестве наиболее распространенных причин, по которым получен отказ соискателям являются:

Отсутствие опыта (новые выпускники, смена карьеры)

Пробелы в занятости

Недостаточное образование или подготовка

Отсутствие надежных профессиональных рекомендаций

Однако есть несколько способов сообщить о своих недостатках убедительно и позитивно, чтобы работодатели сосредоточили внимание на вашей квалификации, опыте и качествах, которые делают вас лучшим человеком для работы. Есть способы превратить каждый «негатив» в “позитив” в процессе поиска работы.

Если вам не хватает опыта

Если вы — новый выпускник, хотите сменить карьеру или не имеете опыта по какой-либо другой причине, вы можете столкнуться с общей проблемой: как я могу получить работу, требующую опыта, чтобы получить больше опыта? Решение заключается не только в том, чтобы творчески оформить свой опыт в соответствии с тем, что вы действительно предлагаете (например, передаваемые навыки), но также в выявлении компаний, которые могут быть наиболее восприимчивыми к этому, и взаимодействии с ними.

Что это говорит потенциальным работодателям

Некоторые работодатели могут рассматривать недостаток опыта как дорогостоящий и затратный по времени багаж из-за обучения, которое им, возможно, придется инвестировать в вашу адаптацию. С другой стороны — и что вы должны подчеркнуть в своем заявлении о приеме на работу и собеседовании — другие могут увидеть в этом возможность работать с кем-то, кто восприимчив к их процессам и может быть обучен специально для нужд их компании.

Что делать, если у вас ограниченный опыт

Полезно помнить, что многие работодатели ищут кандидатов начального уровня для выполнения необходимых задач. Поиск возможностей в компаниях, которые ищут таких кандидатов, как вы, — лучший первый шаг.

«Одна вещь, которую мы сейчас наблюдаем, немного отличается (или, может быть, просто усилилась из-за пандемии), — это люди с определенным набором навыков и опытом работы в одной отрасли, к которой они не могут вернуться прямо сейчас. Одним из примеров могут быть отдельные люди с опытом работы в сфере туризма, желая оставаться в этой сфере, но не видя того разнообразия вакансий, которое мы обычно видим в этой отрасли. С этими соискателями мы действительно говорим о передаваемых навыках, должностях и условиях, в которых они могли бы работать.» — говорит эксперт GRC.

Ищите вакансии начального уровня или стажировки

Начните поиск с фильтрации вакансий по «начальному уровню», а также по профессии и отрасли, которые вас интересуют. Ваш приоритет как соискателя начального уровня — получить ценный опыт и обучение, а не обязательно получить работу своей мечты. Чем больше опыта вы приобретете, тем больше у вас будет тяги к тому, чтобы вас рассматривали на будущие должности и в компании.

Когда у вас будет список компаний с доступными вакансиями начального уровня, исследуйте их. Узнайте об их миссии как компании, о том, что они ищут в членах своей команды, и какой карьерный рост и обучение они предлагают. Сосредоточьтесь на социальных навыках, квалификации и ценностях, перечисленных в описании должностей, и определите, как вы соответствуете их целям. Когда вы получите полное представление о компании и ожидаемых ролях, у вас будет больше возможностей для создания индивидуального предложения.

Размышляйте о том, что вы действительно можете предложить, а не о том, чего вы не делаете.

Хотя у вас может не быть многолетнего опыта работы в той должности или отрасли, которую вы ищете, у вас действительно есть уникальный набор опыта, навыков, интересов и других качеств, которые ищут некоторые работодатели. Начните с определения отраслевых или академических групп, волонтерской деятельности и другого соответствующего опыта, который у вас есть. Такой опыт требует определенных навыков, которые вы можете применить в работе.

Например, возможно, вы организовали и возглавили книжный клуб и подаете заявку на должность в отделе обслуживания клиентов. Вы можете сделать акцент на своей организации, коммуникативных и лидерских качествах, исходя из своего опыта работы в качестве лидера книжного клуба. Когда у вас есть рабочий список, вы можете приступить к разработке индивидуального резюме и сопроводительного письма. Лучше всего настраивать общее резюме для каждой вакансии, на которую вы претендуете.

Выберите правильный формат резюме.

Рассмотрите возможность использования функционального или основанного на навыках формата резюме, в котором подчеркиваются ваши цели и передаваемые навыки, в отличие от стандартного хронологического формата, привлекающего внимание к вашему профессиональному опыту.

Настройте свое предложение.

Внимательно изучите список вакансий и включите в свое резюме все навыки, квалификацию и качества, соответствующие вашему опыту.

В своем резюме вы можете указать требуемые навыки и опыт, добавив ключевые слова из описания должности. Например, если вы работали офисным помощником, у вас, вероятно, есть опыт создания и написания информационных описаний. Обязательно сформулируйте ядро из вашего профессионального опыта, которая решает такую ​​задачу

Если у вас еще не было такого опыта, укажите в сопроводительном письме, что вы хотите узнать о том, как вы в настоящее время работаете над развитием этих навыков. Сопроводительное письмо должно расширять ваше резюме, а не повторять его. Лучше всего суммировать все ваши навыки и опыт, которые соответствуют описанию должности, а также вашу мотивацию для подачи заявки в их конкретную компанию на эту конкретную роль.

Связь и последующие действия

Хотя всегда полезно следить за поданным заявлением, это особенно важно, если у вас ограниченный опыт, поскольку он демонстрирует ваш энтузиазм и приверженность работе.

Начните с обращения к основному контактному лицу по найму (если в объявлении о вакансии не указано иное), чтобы подтвердить получение вашего заявления и спросить, есть ли другие материалы или информация, которые вы можете предоставить. Затем изучите другие подходящие профессиональные контакты в компании, с которыми вы могли бы начать разговор. Хороший способ сделать это — посмотреть на профессиональные сетевые платформы или посмотреть, есть ли у компании раздел «познакомьтесь с командой» на веб-сайте. Будьте уважительны и не перегружайте их слишком большим количеством вопросов или писем.

Представьтесь и укажите должность, на которую вы недавно подавали заявку. Спросите, могут ли они рассказать о должности, процессах найма и компании. Чаще всего, начало такого разговора не только даст вам информацию, которую вы ищете, но и приведет к разговору с кем-то, кто может порекомендовать вас на эту должность и/или будет помнить о вас для будущих вакансий.