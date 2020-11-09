Понаїдалися? Досить! Міноборони офіційно повернуло стару систему харчування

Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.

Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року

При цьому варто зауважити, що вже зараз Міноборони звинувачує одного з аутсорсерів – ТОВ «Маяк-Південь», що годує військових у трьох областях, у низькій якості приготування їжі, постачання неякісних продуктів та комунальних боргах, через які надходять попередження про відключення об’єктів продслужби військових частин від енергопостачання.

Нагадаємо, що саме незадовільні умови зберігання продуктів, претензії до якості їжі, занедбаність об’єктів продслужби військових частин, що були передані в оренду комерційним фірмам, які фактично не можливо контролювати і стало причиною ініціювання реформи системи харчування в 2015 році.

Водночас нова система, крім закупівлі продуктів за Каталогом, передбачала ремонт їдалень, сховищ, закупівлю нового кухонного обладання та повний контроль з боку частини за зберіганням та приготуванням їжі кухарями, яких наймала сама частина.

Проте саме останнє і стало проблемою в 2020 році, адже введення кухарів до штату частин заважало планам Генерального штабу щодо скорочення штатної чисельності ЗСУ до норми, яка була визначена законом 2015-року. Тому Міноборони вирішило й далі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів кільком комерційним фірмам.

Нагадаємо, що реформа харчування почала буксувати у 2019 році, коли її через суд намагався загальмувати як раз один з колишніх аутсорсерів – приватна підприємиця, неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ, проте 12 березня 2020 року суд такі визнав правомірність впровадження нової системи харчування у ЗС України.

Проте після перемоги в суді Міноборони саме дало задню реформі.

Так, на початку 2020 року, керівництвом Міністерства оборони та ЗСУ було несподівано прийнято рішення щодо переводу на харчування за Каталогом лише певної кількості частин. Інші ж мали і далі харчуватися з використанням аутсорсингу, що передбачає повний цикл дій суб’єкту господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

Після першої заяви Міноборони про зрив реформи харчування, яку тоді подали під соусом проблем через епідемію коронавіруса, волонтерка і керівниця Проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала реформою на її початку, виступила з різкою заявою на адресу вищого військового керівництва, «яке повертає старі схеми».

Згодом зімни системи трансформувалося у таку собі «гібридну систему» – у Міноборони пообіцяли продовжити переводити частини на харчування за Каталогом, але організацію харчування все ж залишили приватним аутсорсерам.

21 жовтня повернення аутсорсів закріпили вищезгаданою урядовою постановою.

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