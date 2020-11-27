Потеря работы в карантин грозит социальным взрывом

Украина вместе со всем миром вот уже почти год борется с эпидемией коронавирусной инфекции. Вынужденные карантинные меры непосредственно влияют и на бизнес. Отсутствие возможности ведения предпринимательской деятельности негативно сказывается не только на состоянии экономики, как сегодня, так и в перспективе, но и на платежеспособности украинцев.

Согласно данным отчетов, за последние три квартала этого года, в Харькове на учет в Центр занятости, стали более 22 тысяч харьковчан, а это на 86% больше прошлогодних данных за аналогичный период. Самое масштабное увольнение припало на первые три месяца локдауна, отмечает местное издание KharkivToday.

Закрытие предприятий и торговых локаций пищевой отрасли и торговли пострадали больше всего. Параллельно с ними, ресторации и заведения быстрого питания понесли серьезные потери. Оздоровительная реабилитация этих предприятий в летний период послабления карантина столкнулись с новыми осенними ограничениями.

Заместитель Харьковского областного центра занятости, Анатолий Толстых, в своих комментариях журналистам подробнее отметил, что повышение количества учетных безработных также связано с новой законодательной лояльностью, которая позволяет увольняться по собственному желанию и сразу регистрироваться в новом статусе.

Предсказуемо, что трудоустроить весь напор списков безработных в условиях карантина и очередных ограничений совсем не просто. По сравнению с людьми с высшим образованием, которые ранее заполняли душные офисы и руководящие должности, мастер, владеющий инструментом, почти всегда находит работу в любой сфере обслуживания. Правда, уровень оплаты труда сейчас намного ниже даже для дворников.

Официальная статистика не способна учесть, так называемой, «скрытой безработицы», когда человек официально имеет работу, но заработная плата намного снижена или вовсе выплачивается с задержкой. Естественно, что увольнение — это весьма сложный процесс для работодателя, который вынужден сокращать штат или переводить сотрудников на другой график удаленно, чтобы хоть как-то выдержать давление обстоятельств.

Последние принятые ограничения выходного дня еще больше повлияют на истощенный украинский бизнес. Предсказывать последствия таких правительственных решений очень сложно, а потому необходимо следить за развитием событий, чтобы быть своевременно проинформированными, — отмечает харьковское новостное издание 2day.kh.ua. Не стоит забывать, что в таких сложных обстоятельствах, в обществе повышаются и риски криминального характера.