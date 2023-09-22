Позбавлення батьківських прав під час війни: важливі нюанси

Життєві обставини можуть складатися таким чином, що один з батьків немає бажання брати участь у вихованні дитини. І при цьому не робить цього без поважних причин. В такому випадку постає питання про позбавлення батьківських прав. Безумовно, це дія, до якої вдаються у крайніх випадках.

Досвідчені адвокати з адвокатського бюро Василя Михалюка пояснюють як регулюється це питання законами України.

Підстави позбавлення батьківських прав: що каже закон?

Регулювання цього питання відноситься до Цивільного та Сімейного кодексів. Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України одного з батьків можуть позбавити прав у наступних випадках:

Покинення дитини у пологовому будинку чи закладі охорони здоров’я на строк у 6 місяців.

Ухилення від виконання батьківських обов’язків у питанні забезпечення дитини потребою в освіті.

Жорстоке поводження з дитиною (фізичне, психологічне насилля).

Батьки мають алкогольну чи/та наркотичну залежність і це підтверджено з медичного боку.

Незаконна експлуатація дитини (тяжка праця, проституція, злочинна діяльність).

Коли батьки засуджені за умисне кримінальне правопорушення проти дитини.

Зазначимо, що позбавлення батьківських прав можливе лише за рішенням суду. Повинні бути надані відповідні докази (зокрема, письмові – акти, листи), вислухані показання свідків. У своєму рішенні суд керується, перш за все, інтересами дитини.

Хто може подати позов?

На позбавлення батьківських прав під час воєнного стану може подати не лише один з батьків. Повноваження для цього мають також опікун, піклувальник чи людина, з якою проживає дитина, заклад охорони здоров’я, органи опіки та піклування, прокурор.

Разом з тим такий позов може подати сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років. В будь-якому випадку, незалежно від того хто є позивачем, у справі беруть участь органи опіки та піклування.

Про наслідки позбавлення батьківських прав

У цьому питанні також варто звернутися до закону. Стаття 166 Сімейного кодексу України визначає основні наслідки цього рішення. Серед них:

Мати/батько вже не мають обов’язків щодо виховання дитини. Не можуть представляти інтереси дитини. Втрачають можливість отримати допомогу та пільги, що гарантуються сім’ям, які виховують дітей. Не мають права стати опікуном чи усиновлювачем. Не мають права на спадок дитини і не можуть скористатися правом на утримання від неї.

Але є важливий нюанс: звільнення від утримання дитини не відбувається. Тобто, за рішенням суду чи вимогою позивача може бути затвердження стягування аліментів.

Разом з тим батько чи мати мають право на побачення з дитиною. І можуть отримати дозвіл через суд на періодичні зустрічі, якщо буде присутня інша особа.

Чи можливе поновлення батьківських прав?

Позбавлення батьківських прав матері чи батька можна оскаржити у суді, подавши відповідний позов. Але є декілька але. Поновити батьківство неможливо для дитини, що вже досягла повноліття або ж була усиновлена і усиновлення є законним. Потрібно надати відповідні докази для того, аби суддя скасував попереднє рішення.

У підсумку зазначимо, що для позбавлення батьківських прав за згодою батька радимо звертатися за допомогою до сімейних адвокатів. Кваліфіковані спеціалісти нададуть відповіді на питання https://advokatvm.com/poslugy/simeyni-spravy/, розкриють всі нюанси цього процесу.