Позбавлення батьківських прав під час війни: важливі нюанси
Життєві обставини можуть складатися таким чином, що один з батьків немає бажання брати участь у вихованні дитини. І при цьому не робить цього без поважних причин. В такому випадку постає питання про позбавлення батьківських прав. Безумовно, це дія, до якої вдаються у крайніх випадках.
Досвідчені адвокати з адвокатського бюро Василя Михалюка пояснюють як регулюється це питання законами України.
Підстави позбавлення батьківських прав: що каже закон?
Регулювання цього питання відноситься до Цивільного та Сімейного кодексів. Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України одного з батьків можуть позбавити прав у наступних випадках:
- Покинення дитини у пологовому будинку чи закладі охорони здоров’я на строк у 6 місяців.
- Ухилення від виконання батьківських обов’язків у питанні забезпечення дитини потребою в освіті.
- Жорстоке поводження з дитиною (фізичне, психологічне насилля).
- Батьки мають алкогольну чи/та наркотичну залежність і це підтверджено з медичного боку.
- Незаконна експлуатація дитини (тяжка праця, проституція, злочинна діяльність).
- Коли батьки засуджені за умисне кримінальне правопорушення проти дитини.
Зазначимо, що позбавлення батьківських прав можливе лише за рішенням суду. Повинні бути надані відповідні докази (зокрема, письмові – акти, листи), вислухані показання свідків. У своєму рішенні суд керується, перш за все, інтересами дитини.
Хто може подати позов?
На позбавлення батьківських прав під час воєнного стану може подати не лише один з батьків. Повноваження для цього мають також опікун, піклувальник чи людина, з якою проживає дитина, заклад охорони здоров’я, органи опіки та піклування, прокурор.
Разом з тим такий позов може подати сама дитина, якщо їй виповнилося 14 років. В будь-якому випадку, незалежно від того хто є позивачем, у справі беруть участь органи опіки та піклування.
Про наслідки позбавлення батьківських прав
У цьому питанні також варто звернутися до закону. Стаття 166 Сімейного кодексу України визначає основні наслідки цього рішення. Серед них:
- Мати/батько вже не мають обов’язків щодо виховання дитини.
- Не можуть представляти інтереси дитини.
- Втрачають можливість отримати допомогу та пільги, що гарантуються сім’ям, які виховують дітей.
- Не мають права стати опікуном чи усиновлювачем.
- Не мають права на спадок дитини і не можуть скористатися правом на утримання від неї.
Але є важливий нюанс: звільнення від утримання дитини не відбувається. Тобто, за рішенням суду чи вимогою позивача може бути затвердження стягування аліментів.
Разом з тим батько чи мати мають право на побачення з дитиною. І можуть отримати дозвіл через суд на періодичні зустрічі, якщо буде присутня інша особа.
Чи можливе поновлення батьківських прав?
Позбавлення батьківських прав матері чи батька можна оскаржити у суді, подавши відповідний позов. Але є декілька але. Поновити батьківство неможливо для дитини, що вже досягла повноліття або ж була усиновлена і усиновлення є законним. Потрібно надати відповідні докази для того, аби суддя скасував попереднє рішення.
У підсумку зазначимо, що для позбавлення батьківських прав за згодою батька радимо звертатися за допомогою до сімейних адвокатів. Кваліфіковані спеціалісти нададуть відповіді на питання https://advokatvm.com/poslugy/simeyni-spravy/, розкриють всі нюанси цього процесу.Tweet