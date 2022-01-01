Призначено командувача Сил територіальної оборони ЗСУ

З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву».

З 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Указом від 1 січня 2022 року президент Володимир Зеленський призначив командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

У 2001-2002 роках Юрій Галушкін був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія), повідомили в Офісі президента України.

З 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до Антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

“За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада прийняла президентський проєкт закону про основи національного спротиву, збільшивши чисельність Збройних сил України.

Передбачається, що у складі Збройних сил України з’явиться окремий рід – Сили територіальної оборони. Крім того, територіальна оборона матиме цивільну складову (органи державної та місцевої влади) і військово-цивільну (штаби зон територіальної оборони, добровольчі формування територіальних громад).

Загальне керівництво національним спротивом здійснюватиме Президент України, а безпосереднє – головнокомандувач ЗСУ через командувача Сил територіальної оборони.

У зв’язку з формуванням Сил територіальної оборони загальна чисельність ЗСУ збільшується на 15 тисяч осіб (до 261 тисячі), зокрема військовослужбовців — на 11 тисяч (до 215 тисяч). // LB.ua