Прокуратура домоглась виплат 13 дітям-сиротам Сарненщини

Рівненський окружний адміністративний суд задоволив позовну заяву Сарненської окружної прокуратури та зобов’язав навчальний заклад виплатити випускникам майже 200 тис. гривень належної їм фінансової допомоги.

Так, прокурорами встановлено, що 13 випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після закінчення навчання в одному із професійних ліцеїв Сарненщини, не отримали одноразової грошової допомоги, яка підлягає виплаті при випуску з навчального закладу. Йдеться про близько 15 тис. гривень кожному з них.

Для усунення виявлених порушень законодавства та враховуючи, що, відповідно до Закону України, гарантовані державою кошти виплачуються випускникам пільгової категорії незалежно від їх працевлаштування або подальшого навчання, Сарненська окружна прокуратура звернулася до суду в порядку адміністративного судочинства.

Суд підтримав позицію прокурора та зобов’язав навчальний заклад нарахувати та виплатити випускникам одноразову грошову допомогу.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури