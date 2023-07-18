Прокуратура домоглась виплат дітям-сиротам навчальним закладом

Рівненський окружний адміністративний суд задоволив позовну заяву Дубенської окружної прокуратури та зобов’язав навчальний заклад виплатити випускникам понад 45 тис. гривень належної їм фінансової допомоги.

Так, прокурорами встановлено, що одним із навчальних закладів Дубенського району, в порушення Закону України, не виплачено одноразову грошову допомогу трьом випускникам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка підлягає виплаті при випуску з навчального закладу. Йдеться про близько 15 тис. гривень кожному з них.

Для усунення виявлених порушень законодавства та враховуючи, що гарантовані державою кошти виплачуються випускникам пільгової категорії незалежно від їх працевлаштування або подальшого навчання, Дубенська окружна прокуратура звернулася до суду в порядку адміністративного судочинства.

Суд підтримав позицію прокурора та зобов’язав навчальний заклад нарахувати та виплатити випускникам одноразову грошову допомогу.

Органи прокуратури тримають на постійному контролі питання забезпечення захисту прав і свобод дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури