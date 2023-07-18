Проїзд у громадському транспорті в Києві може стати безплатним

Вартість проїзду у транспорті Києва має становити близько 30 гривень, але зараз вирішується питання щодо безкоштовного користування.

Про це заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв’ю LIGA.net.

Що буде з проїздом у громадському транспорті Києва

Кандибор вважає, що ціна проїзду зараз абсолютно не покриває всі витрати.

“Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн – це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо”, – сказав він.

Ще справа у том, що сьогодні 50% пасажирів – це пільговики.

“У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним”, – додав чиновник.

Також директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА зазначив, що, якщо різко зробити увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом.

Що буде з маршрутками у Києві

За словами Кандибора, “маршрутка – це альтернатива для багатьох мешканців”.

“Комунальний транспорт покриває лише основні артерії, а маршрутки з’єднують усі ці артерії, довозячи людей туди, куди їм потрібно. Люди можуть обирати: сплачувати 6,5 грн чи 8 грн за комунальний транспорт, чи сплачувати 15 грн, але їхати швидше”, – сказав він.

Тобто на сьогоднішній момент мова про ліквідацію маршруток взагалі не йде, натомість планують підняти їх рівень – встановити кондиціонери у салонах тощо.

Де в Україні безкоштовний проїзд у транспорті

Зазначимо, що, наприклад, у Харкові, Херсоні, Кривому Розі вже зробили безкоштовним громадський транспорт для всіх. Для проїзду не треба показувати жодних документів. І ця ініціатива, до речі, непогано працює. // РБК-Україна