Проїзд у столичному метро може подорожчати до 20 гривень

Через пандемію коронавируса кількість пасажирів зменшилася, але витрати залишилися на колишньому рівні. Тому проїзд в метро Києва може подорожчати з 8 до 16-20 грн. Про це заявив глава Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко.

За його словами, питання підняття вартості проїзду в метро почнуть обговорювати в лютому.

Метрополітен або київська влада поки не коментують цю інформацію.

Раніше вже говорили про підняття вартості проїзду в київських маршрутках до 12 гривень. Тут поки теж немає офіційних коментарів. // Вартові еспресо