Прикордонники попередили про черги на кордоні: у пунктах пропуску Львівщини впроваджують систему EES

Інтенсивність руху зумовлена вихідними днями і початком осінніх канікул, а тривале очікування – впровадженням нової системи EES. Вона фіксує перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах. EES діє в польських ППр «Медика» та «Корчова» й у залізничному «Перемишль», на інших пунктах пропуску, що межують із Львівською областю, працює у тестовому режимі.

Під час першого в’їзду до країн ЄС після запуску EES громадяни проходять розширену реєстрацію, що включає фотографування обличчя та зняття чотирьох відбитків пальців. Ця процедура застосовується для громадян віком від 12 років та потребує додаткового часу, що впливає на швидкість оформлення подорожуючих.

Система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які в’їжджають до Шенгенської зони на короткий термін (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Державна прикордонна служба України