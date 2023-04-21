Призначено першого офiцiйного рабина ЗСУ

Рабина Дмитра (Давіда) Мільмана призначено священнослужителем від релігійної організації у Збройних Силах України.

Про це сьогодні, 20 квітня, повідомила Об‘єднана єврейська община України у Telegram.

Його уповноважив начальник служби військового капеланства Збройних Сил України полковник Олексій Терещук, керуючись Законом України «Про службу військового капеланства».

На цей час це перший та єдиний рабин, що офіційно здійснює співпрацю із ЗСУ у сфері організації заходів щодо духовно-релігійних потреб військовослужбовців, членів їхніх сімей, а також у сфері гуманітарної підтримки.

Цей крок не тільки допоможе задовольнити духовні потреби воїнів-євреїв, а й також сприятиме розвитку єврейського капеланства в Україні.

Законопроєкт про створення в Україні Служби військового капеланства Верховна Рада ухвалила у листопаді 2021 року. Документ передбачає створення Служби військового капеланства як структурного підрозділу у складі військових формувань ЗСУ та закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців. Запрацювала служба військового капеланства з 4 жовтня 2022 року.

Раніше JewishNews повідомляли, що в Україні нещодавно відкрився перший в історії ЗСУ курс для військових капеланів. У церемонії відкриття також брав участь рабин Давід Мільман. // JewishNews