Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про медичний канабіс

Це – урядовий законопроєкт, до ухвалення якого закликали в МОЗ.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про медичний канабіс (7457). За проголосували 268 депутатів, повідомила народна депутатка Ольга Стефанишина у фейсбук.

Серед “Слуги народу” документ підтримали 183 депутати, з “Євросолідарності” – 10, “Батьківщини” – 1, “Платформи за життя і мир” (колишня ОПЗЖ) – 16, “Голосу” – 19, “Відновлення України” (колишня ОПЗЖ) – вісім, “Довіри” – 12.

В лютому документ рекомендував схвалити профільний комітет парламенту. Для розгляду в першому читанні його внесли ще в червні 2022, після чого до документу додавали правки.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що цей урядовий законопроєкт був розроблений для спрощення доступу пацієнтів до ліків, вироблених з сировини, що міститься в рослинах роду коноплі.

“Цей законопроєкт про регулювання обігу сировини для виробництва лікарських засобів, які є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів (це тільки станом на зараз, оскільки ще триває ряд клінічних досліджень щодо ефекту при лікуванні інших хвороб). Це і неврологічні захворювання (такі як розсіяний склероз, епілепсія), і хронічний біль невропатичного походження, і паліативна допомога в частині полегшення болю, налагодження сну”, – заявляв міністр.

Він пояснив, що серед сотні канабіноїдів та речовин, які має Cannabis sativa, тільки тетрагідроканабінол (ТГК) та його ізоформи мають психоактивний ефект – при “проблемному вживанні”. Всі інші канабіноїди (найбільш використовується канабідіол, CBD) не мають психоактивного ефекту, не призводять до звикання або ейфорії та широко використовуються в лікарській практиці.

За словами Ляшка, законопроєкт:

дає чітке визначення канабісу, смоли канабісу, рослини канабісу

поділяє рослини роду коноплі на ті, що для промислових цілей, та ті, що для медичних

вводить поняття відсоток вмісту концентрації тетрагідроканабінолу у сухій масі у сортах рослин роду коноплі (Cannabis) для медичних цілей

вводить регуляції, з якого насіння можна вирощувати рослину (з кондиційного і сертифікованого насіння не нижче другої генерації)

запроваджує ліцензування всіх процесів, особливості маркування кожної партії та одиниці фасованої продукції (унікальним штрих-кодом) та особливості відпуску таких лікарських засобів фізичним особам (виключно за електронним рецептом)

У 2021 році в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу винятково в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак 13 липня Рада “завернула” законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров’я винесло його на громадські обговорення. // LB.ua