Рада підтримала запровадження покарання за мобінг

За мобінг в Україні передбачено штрафи та громадські роботи.

Верховна Рада України підтримала запровадження адміністративної відповідальності за мобінг (цькування на робочому місці).

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні проекту Закону “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці” проголосували 297 народних депутатів.

В пояснювальній записці до законопроекту сказано, що мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Даним законопроектом передбачено доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 173-5 “Мобінг (цькування)”.

Нею визначається, що за вчинення мобінгу (цькування) передбачається штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Якщо таке цькування вчиняється групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, то це тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.