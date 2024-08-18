Рада церков підтримала заборону УПЦ (МП) в Україні

Зокрема, Рада церков зазначає, що Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) підтримала заборону діяльності повʼязаних з Росією релігійних організацій.

Про це йдеться у заяві ВРЦіРО від 17 серпня.

“Ми, члени Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), 16 серпня 2024 року мали зустріч з Президентом України В. О. Зеленським, під час якої обговорили питання захисту свободи віросповідання та духовної незалежності України, захисту конституційного порядку і громадської безпеки, прав людини та основоположних свобод в контексті зловживання з боку країни-агресора”, – йдеться у повідомленні.

За результатами зустрічі Рада церков наголосила, що категорично засуджує діяльність Російської православної церкви, яка стала співучасницею кривавих злочинів російських загарбників проти людяності та яка освячує зброю масового знищення і відкрито заявляє про необхідність знищення української державності, культури, ідентичності, а віднедавна – і самих українців.

“Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація – чи то релігійна, чи світська, – яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу Президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку”, – йдеться у заяві.

Також зазначається, що в Україні навіть в умовах жорстокої війни пошановують релігійні права і свободи. Віряни, попри певні виклики, пов’язані з війною, мають можливості для гідного виразу власних релігійних почуттів й переконань. Головною загрозою для релігійної свободи в Україні є російська агресія, внаслідок якої окупантами було вбито десятки священнослужителів, зруйновано сотні храмів і молитовних будинків.

“Московський патріархат виправдовує погроми та обмеження релігійної свободи, катування й убивства священників та пасторів і цинічно попирає Господні установлення та елементарні норми загальнолюдської моралі”, – зазначила Рада церков.

Рада церков переконана, що курс на захист свободи віросповідання та духовної незалежності, під якою організація розуміє не замкненість, а відкритість до високих взірців релігійних традицій за одночасного несприйняття маніпуляцій вірою і прикриття злочинів релігією, сприятиме консолідації нашого суспільства заради нашої перемоги і утвердження довгоочікуваного справедливого миру. // LB.ua