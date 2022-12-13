Рада ухвалила закон про утвердження української національної ідентичності

На думку депутатів, закон сприятиме консолідації українського народу й утвердженню національних цінностей.

Верховна Рада України на засіданні 13 грудня ухвалила Закон про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.

За закон в цілому проголосували 322 нардепи, передає кореспондент LB.ua.

Закон 6341 визначає основні засади й особливості формування та реалізації державної політики утвердження громадянської ідентичності, гарантії участі громадян України, закордонних українців, громадських об’єднань та інших громадянських інститутів в її реалізації.

Серед основних положень закону, зокрема:

визначено поняття “українська національна ідентичність”, “громадянська ідентичність”, “військово-патріотичне виховання”, “громадянсько-патріотичне виховання”, “громадянська освіта”, “громадянські компетентності” та ряд інших;

закріплено визначення державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, окреслено її стандарти, мету, завдання, пріоритети, принципи;

визначено складові державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, а саме національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання та громадянська освіта;

окреслено повноваження суб’єктів відносин у сфері утвердження меншин України, української національної та громадянської ідентичності, зокрема органів державної влади, органів місцевого самоврядування, сил безпеки і оборони України, закладів освіти, культури, спорту, фахівців та волонтерів, інститутів громадянського суспільства;

визначено статус центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, яким є Національна комісія з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності, засади його формування та діяльності, повноваження тощо;

закріплено активну роль громадян України, громадських об’єднань, благодійних та інших організацій, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення та засобів масової інформації в реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

врегульовано фінансове та науково-методичне забезпечення реалізації державної політики в зазначеній сфері.

Прийняття цього закону «не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету, оскільки фінансування забезпечення діяльності Національної комісії з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності буде відбуватися коштом скорочення фінансування інших центральних органів виконавчої влади», — зазначено у пояснювальній записці.

Прийняття закону «сприятиме консолідації українського народу, утвердженню національних цінностей, ідей демократії, верховенства права, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, зміцненню громадянського суспільства, укріпленню національної безпеки та оборони держави, реалізації захисту прав та свобод людини та громадянина, відповідальному ставленню громадян до своїх громадянських обов’язків, їх активній участі у суспільному житті, а також усвідомленню того, що носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є український народ, який разом та в особі кожного громадянина відповідальний за майбутнє України», — прогнозують народні депутати.

Нагадаємо, ВР також прийняла в цілому закон про медіа та скандальний закон про реформування сфери містобудівної діяльності. // LB.ua