Ремонт мосту в Києві: в КМДА попередили про обмеження руху біля станції метро Дніпро»

Обмеження триватиме до 25 липня.

Через ремонтні роботи до 25 липня буде частково обмежено рух естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро “Дніпро”. Про це повідомляє КК “Київавтодор”, пише КМДА.

“На час ремонту споруди закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а також пішоходів – на тротуарній частині біля неї. Рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром із протилежної сторони естакадного з’їзду”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що комунальна корпорація “Київавтодор” вирішила зайнятися протиаварійними роботами мосту “Метро”, який є найстарішим з шести автомобільних мостів через Дніпро в Києві. Відповідно до повідомлення, реставрація буде тривати близько двох років. Договір хочуть підписати на строк до кінця 2026 року. // Дзеркало тижня