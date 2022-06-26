Російські ракетні удари по Києву: що відомо на даний момент (фото)

Окупанти завдали ракетні удари по Києву 26 червня. Вранці жителі столиці прокинулися від вибухів у центральній частині міста, пізніше з’явилися повідомлення про нову серію вибухів.

Що відомо на даний момент

Близько 7 ранку пролунала серія вибухів у Шевченківському районі Києва. Окупанти вдарили ракетами по житловому будинку та дитячому садку. В результаті удару одна людина загинула, 5 — постраждали. У однієї з постраждалих виявили російський паспорт.

Ракети по Києву випустили з території Каспіського моря, ворог застосував бомбардувальники Ту-95 і Ту-160.

Після 11:00 знову пролунали вибухи, зокрема на околицях міста, а також в районі Бородянки.

Арестович попереджає, що вибухи в Києві можуть тривати весь день.

РБК-Україна нагадує, де шукати найближче укриття у Києві у випадку повітряної тривоги.

Станом на 13:05 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

РБК-Україна