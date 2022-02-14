Рынок подержанных автомобилей из США – какие машины стоит покупать?

Украинский рынок подержанных автомобилей остается насыщенным предложениями недобросовестных продавцов с высокими ценами на б/у авто. Самые распространенные уловки с которым приходится сталкиваться многим покупателям — это сокрытие истории аварий, технического состояния или «скрутки» пробега. Это одна из причин, почему автомобили, купленные и привезенные из США, становятся все более популярными в Украине. Хотя они также не вечны, обычно они более надежны и, что немаловажно, зачастую ощутимо дешевле, кроме того истории их можно легко отследить, отмечают эксперты компании https://royalmotors.com.ua.

Почему импорт автомобилей из США стал выгодным вложением

Вопреки казалось бы очевидным фактам того, что США находится на другом континенте, импорт автомобилей из США может быть выгодным, независимо от того, приобретаются ли автомобили для личного пользования или для перепродажи. Естественно, их покупка связана с определенными неудобствами, вытекающими из многочисленных формальностей и самой доставки через океан. Это порождает дополнительные расходы, которые приходится учитывать, планируя покупку автомобиля на американской автобирже.

Если привоз автомобиля из Америки в Украину является инвестицией или вы просто хотите сэкономить, следует ориентироваться на определенные типы транспортных средств. Обычно выгоднее всего ввозить автомобили из США:

исторические,

роскошные, премиальные модели брендов,

битых, но с историей.

«Классика» — незабываемые автомобили

Если вы любитель старых автомобилей и любите «классику», ввоз очень старой машины из США может оказаться крайне выгодным делом.

Кроме того, на американских автобиржах иногда выставляются культовые автомобили, имеющие большую коллекционную ценность в Европе. Это уникальные автомобили, когда-то доступные только в Америке, цены на которые на нашем континенте чрезвычайно высоки. В США вы заплатите за них гораздо меньше, поэтому ввозить их очень выгодно.

Импорт битых автомобилей – выгодно ли это?

Если вы ищете транспортное средство для повседневного использования, лучшим вариантом для вас будут автомобили из США, продаваемые после аварийных ситуаций. Их продает не одна американская автобиржа, и хотя состояние многих оставляет желать лучшего, бывают и настоящие жемчужины. Из-за более низких цен на автомобили в Америке и дороговизны обслуживания причиной их продажи могут быть даже незначительные повреждения.

Поэтому выгодно ввозить автомобили после незначительных столкновений, требующих только кузовного и покрасочного ремонта. Разумеется, перед покупкой стоит узнать стоимость ремонта на местных СТО, убедившись, что воспользоваться конкретным предложением будет выгодно.

Роскошные автомобили из США — единственные в своем роде

Если у вас есть больший бюджет, вы можете выбрать роскошный автомобиль из Америки. Это еще одна группа автомобилей, импорт которых в Украину во многих случаях выгоден. В основном это относится к транспортным таким средствам:

премиальные бренды, такие как BMW, Audi или американский Chrysler или Chevrolet,

с богатой комплектацией,

которые доступны только в США — некоторые модельные ряды различаются в зависимости от региона, в котором они продаются.

Зачастую они уникальны и более солидны, чем их европейские аналоги, поскольку для их производства используются материалы более высокого качества. Кроме того, часто даже старые или поврежденные автомобили не являются чрезмерно изношенными благодаря хорошему состоянию дорог в США. Все это означает, что они быстро приобретают ценность на европейском континенте, поэтому их покупку можно рассматривать как неплохую инвестицию.

Все это привело к тому, что на украинском рынке появилось множество компаний, которые помогают в приобретении таких авто, они сканируют предложения американских автомобильных бирж в поисках нужной модели, а также решают вопросы с формальностями, уплатой налогов, растаможки и перевозке.