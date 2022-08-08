С чего начинать изучать английский язык начинающим

Английский язык – это тот язык, который помогает людям со всего мира понимать друг друга. Многие считают, что изучать язык и в дальнейшем хорошо на нём говорить, можно только с детства.



Это не так. Преподаватель, написавшая курс разговорного английского для начинающих https://www.bistroenglish.com/course/ рассказывает с чего начать изучать английский язык в любом возрасте.

1. Цель

Прежде всего, нужно определиться, для чего изучать язык. В каких случаях он пригодится, так как в различных ситуациях может пригодиться ограниченный набор слов. Задайте себе вопросы «для чего», «где пригодится», «сколько я готов потратить времени на изучение».

2. Алфавит и транскрипция

Да, возможно вы помните, как вы начинали изучать русский язык в начальной школе, точно также нужно начинать изучать любой язык. Очень важно знать алфавит и понимать, как произносится та или иная буква в сочетании с другими буквами.

3. Грамматика

Английский язык также включает в себя много исключений, правил, которые могут ввести в заблуждение начинающего «англичанина». Регулярное выполнение упражнений по грамматике выработает систему в памяти и поспособствует эффективному изучению языка.

Согласитесь, что изначально мы начинаем теряться, когда слово известно, но не понимаем, зачем нужно слово «well» в начале предложения или теряемся при виде does…

4. Словарный запас

Здесь, как раз таки, нужно вспомнить цель изучения языка, так как исходя из цели, достаточный словарный запас может колебаться от 300 до 10 000 слов. Также обратите внимание на темы, например, покупки, еда, поиск достопримечательностей и другие.

Для того чтобы легче запомнить новые слова, можно применять их на практике. Если вы идёте мимо стола, то его можно называть английским словом, со временем обозначая английскими словами все что окружает.

Отдельно стоит сказать о наполнении словарного запаса глаголами. Достаточно выучить около 40 глаголов, и вы сможете без труда объяснить иностранцу что-либо. Конечно, при совершенствовании мастерства данный объем необходимо увеличивать.

5. Произношение

В этом нам могут помочь фильмы, скороговорки, схемы артикуляции. Когда мы слышим речь, начинаем чувствовать принадлежность слов к их носителям.

Если вы решили начать с фильмов, то посмотрите фильмы с субтитрами. Так вы будете слышать и понимать, что говорят герои.

6. Практика

Это один из самых важных и завершающих этапов в изучении английского языка для начинающих. Систематическое применение на практике изученного, способствует закреплению материала и пониманию в каких случаях используются та или иная форма слова.

Таким образом, что изучение английского языка для начинающего состоит из регулярных занятий, и использования выученного на практике и постоянной тренировки. Последовательное прохождение данных этапов, даже при самостоятельном изучении, поможет приблизиться к становлению «гуру» даже в изначально непонятном языке.