Сайт СБУ взломан или поврежден неумелым администрированием

С некоторого времени, сайт службы безопасности Украины не открывается на большинстве устройств из-за неправильного сертификата безопасности.

Если же игнорировать безопасное соединение, то открывается страница с надписью «Whoops, looks like something went wrong.» (Упс, похоже, что-то пошло не так.)

Это может быть связано или со взломом, или неумелым администрированием. Сертификат, который предлагает сайт СБУ истек еще в 2017 году. Возможно это версия бекапа сайта за тот год. Официальной информации по этому инциденту пока нет на страницах службы в соцсетях.

УК