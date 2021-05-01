Салоны красоты применяют дополнительные меры обеспечения безопасности клиентов

Все больше и больше сфер нашей жизни страдают от ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Одной из таких стала сфера красоты.

Многие ежедневно пользуются услугами эстетической медицины и салона красоты. Многие услуги, предоставляемые индустрией красоты, относятся к категории «личной гигиены». Главная задача, в период пандемии, состоит в том, чтобы обеспечить безопасность как работников салонов, так и клиентов, считают специалисты сети салонов красоты The Girls Hairdressers.

В дополнение к соблюдению правительственных рекомендаций по безопасности в отношении COVID-19, предоставленных компаниям в рамках плана борьбы с пандемией, в этой сети бьюти-салонов составили простой в использовании свод правил для обеспечения безопасности как клиентов, так и работников салонов.

Это повысит уровень гигиены на объекте

Гигиена всегда была главным приоритетом в салонах красоты, но теперь ответственные заведения принимают более активные меры для обеспечения безопасности как сотрудников, так и клиентов, отмечают представители компании.

На сегодняшний день они включают, кроме соблюдения всех норм рекомендованных МОЗ Украины в постановлении №20 от 9.05.2020 г., дополнительные меры гигиены для маникюрных салонов: усиленное мытье рук для клиентов и техников, которые используют одноразовые бумажные полотенца, специалисты всегда должны носить маски, и не должны прикасаться к личным вещам клиента во время встреч. Инструменты обрабатываются в соответствии с более строгими инструкциями по дезинфекции, в дополнение к чистке всех поверхностей.

Кроме этого, проводится постоянная дезинфекция воздуха в помещениях с помощью закрытой безозоновой рециркуляции, а также более тщательная, чем обычно, обработка всех открытых поверхностей, а также

Важность масок

Хотя маски в маникюрных салонах не редкость, особое внимание специалисты The Girls Hairdressers рекомендуют уделять средствам индивидуальной защиты (СИЗ), а также одежде. Работникам салонов рекомендуется ежедневно носить свежую форму (например, тунику), стираемую при температуре 60 градусов после каждого использования, которую нельзя носить дома или по дороге на работу и с работы.

Маски должны быть обязательными для всех сотрудников — специалисты рекомендует маски N95 или FFP2. В свете рекомендаций ВОЗ, клиенты также должны носить маску во время процедур не касающихся лица, которую после сразу же утилизируют.

Как уже упоминалось, всегда следует носить перчатки. Чтобы исключить риск повышенной чувствительности к латексу, следует использовать нитриловые перчатки без пудры. Хотя безопасность салона чрезвычайно важна и необходимо носить надлежащие СИЗ, важно убедиться, что работники, работающие на переднем крае, имеют первоочередной доступ к СИЗ — это следует учитывать перед открытием, чтобы обеспечить адекватную защиту в течение длительного периода работы.

Социальное дистанцирование по-прежнему важно в таких заведениях.

Общий этикет и то, как назначаются встречи, вероятно, изменится, когда исчезнет изоляция. Каждого клиента следует спросить о любых симптомах, связанных с COVID-19, прежде чем приступить к процедурам. Также важен обязательный мониторинг температуры всех мастеров салона и их клиентов.

Специалисты должны проводить процедуры только с одним клиентом за раз, чтобы избежать передачи вируса.