Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію «В»

Головний сервісний центр МВС погодив всі маршрути з військовими державними адміністраціями.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий поінформував, що процедуру складання практичних іспитів у період дії воєнного стану спрощено в один етап:

✅ на дорогах загального користування — для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E.

✅ на автомайданчику — A1, A та B1.

Запис на практичний іспит здійснюватиметься за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів обраного сервісного центру МВС, що вказані на інформаційному порталі 👉 https://www.hscmvs.com/

МВС України