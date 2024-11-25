Що потрібно знати про декларування зброї

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Сьогодні, 25 листопада, вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Детальніше про те, як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно на інфографіці.

що потрібно знати про декларування зброї
що потрібно знати про декларування зброї
що потрібно знати про декларування зброї

Департамент комунікації МВС України

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