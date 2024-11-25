що потрібно знати про декларування зброї

Сьогодні, 25 листопада, вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

Прийняття цього Закону закладає правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилить механізм контролю за обігом зброї, що є вкрай важливим не лише в період воєнного стану, а й у мирний час.

Якщо ви знайшли вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, вам необхідно негайно їх задекларувати. Зробити це можна у підрозділах Національної поліції.

Детальніше про те, як задекларувати знайдену зброю та що для цього необхідно на інфографіці.

Департамент комунікації МВС України