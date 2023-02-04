Що таке благодійні організації і що вони роблять?

Зниження бідності, пом’якшення кліматичних змін, робота для соціально незахищених та дискримінованих груп населення. Список тем, за допомогою люди можуть зробити світ кращим, довгий. Бажання вирішити будь-яке з цих питань є тим більш почесним. Якщо хтось захищає людей, природу чи навколишнє середовище і бажає займатися однією з цих тем неповний або повний робочий день, то він, мабуть, уже стикався з корпоративною структурою благодійних організацій. Реєстрація благодійної організації зараз досить поширений спосіб зробити щось корисне для країни та людей.

Що характеризує цей тип компанії, що треба знати та робити, якщо хтось хоче створити таку неприбуткову організацію, і як не втратити з поля зору найважливіше, розповідають спеціалісти юридичної фірми “Лігалакт», яка займається в тому числі питаннями корпоративного права.

Багато хто чув таку абревіатуру як НГО (NGO) розшифровується як «неурядова громадська організація». За цим дещо громіздким терміном стоять незалежні організації, часто засновані як асоціації чи фонди, які віддані суто ідеалістичним цілям і не прагнуть отримати прибутки, до них відносяться і благодійні організації. Центральними цінностями та темами їх, наприклад, є так зване співробітництво в галузі розвитку та гуманітарної допомоги, права людини, соціальна справедливість або захист природи та навколишнього середовища.

В принципі, у всіх цих темах і діяльності завжди є політичний аспект. Робота таких організацій часто стає помітною у великих та резонансних проєктах, спрямованих на просвітництво та допомогу. Але часто за лаштунками відбувається набагато більше: лобіювання та переговори з політиками та іншими зацікавленими сторонами, які часто не помітні широкому загалу, але вони важливі.

Як створити благодійну організацію?

Благодійна організація є громадською організацією, створеною з господарською метою. Її створення може виявитися хорошою альтернативою власному бізнесу, особливо для тих, хто проводить благодійні, мистецькі чи спортивні заходи.

Визначення благодійної організації закріплене в пункті три частини першої статті першої Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». В цілому, благодійна організація – це юрособа приватного права, а благодійна діяльність її ведеться в різних чи в одній сфері які/яка встановлена законом та її установчими документами.

Благодійна організація може набувати, згідно закону, таких форм:

– найпопулярніша форма – благодійний фонд.

– благодійна установа;

– благодійне товариство;

Що таке благодійний фонд і що він робить?

Фонд є громадською організацією, створеною для соціальних цілей , яка діє на підставі статуту. Реєстрація благодійного фонду має кілька етапів: від підготовки установчого документа, статуту та проведення зборів до подання документів та отримання відповіді від держреєстратора. Зазвичай цим займаються юристи які мають досвід роботи в корпоративному праві. Відповідно до Закону, фонд може бути заснованим для реалізації суспільно чи економічно корисних цілей, що відповідають основним інтересам держави Україна, зокрема таких як:

охорона здоров’я;

розвиток економіки і науки;

навчання та виховання;

культура і мистецтво;

догляд та соціальна допомога;

охорона навколишнього середовища;

догляд за пам’ятками тощо.

Фонд також може переслідувати будь-які інші соціальні чи економічно корисні цілі або благодійну діяльність за умови, що вони мають суспільний характер. Створюючи фонд, ви також повинні мати на увазі, що він не може діяти для задоволення приватних потреб засновника чи будь-якої іншої особи. Він завжди повинен служити загальному благу. Його характерною рисою є неприбутковість мети, з якою він створений.

Хто може створити фонд?

Відповідно до положень Закону фонд може бути заснований однією або декількома фізичними особами, незалежно від їх громадянства та місця проживання, а також юридичною особою або особами. Це також може бути група, що складається з фізичних та юридичних осіб.

Особа, яка створює фонд, називається засновником. Його роль:

створення фонду шляхом подання відповідної заяви (у формі нотаріального акту) та закріплення за ним певного майна;

складання статуту;

подання заяви про реєстрацію фонду в державному реєстрі.

Засновник також може призначити іншу особу відповідальною за ці завдання, наприклад, члена правління або законного представника, видавши йому/їй письмову довіреніст .

Відповідно до положень закону про фонди, вони можуть переслідувати будь-які благодійні, соціальні чи економічно корисні цілі, якщо вони мають суспільний характер. Сфери діяльності, перераховані в Законі, є лише прикладами.

Ключовим тут є розуміння концепції «публічного характеру» цілі. Фонд має бути створений не для задоволення приватного, особистого блага засновника чи будь-якої іншої особи, а для загального блага. Крім того, характерною рисою фонду є неприбутковість мети, з якою він створений.

До завдань засновника, крім визначення мети фонду, входить виділення певних коштів для реалізації цієї мети. Це має дати можливість фонду почати свою діяльність.

Це так званий установчий фонд, який може складатися з грошей, цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, переданого фонду.

Засновник визначає розмір коштів, які має фонд. Саме він вирішує, для яких цілей буде використовуватися майно. Якщо засновників декілька, вони повинні вирішити між собою питання про те, яке саме майно кожен із них подарує. Якщо засновницький фонд складається, наприклад, з творів мистецтва, будинків або автомобілів, їх необхідно оцінити.

Потім засновник або засновники повинні звернутися до нотаріуса, який складе нотаріальний акт.

Підготовка статуту фонду

У фонді статут складається і приймається засновником або засновниками. Однак можна видати довіреність (у письмовій формі) на іншу особу щодо цього.

Статут фонду повинен містити вид і сферу діяльності фонду, а також:

назву фонду, яка повинна містити термін «фонд» або абревіатуру;

зареєстрований офіс;

цілі;

принципи, форми та обсяг діяльності;

склад та організація правління;

спосіб призначення та обов’язки та повноваження правління.

У статуті фонду також можуть бути визначені установчі та додаткові органи, наприклад:

рада засновників (збори засновників);

наглядова рада та/або ревізійна комісія;

програмна рада.

Резюме

Благодійні організації (фонди) – це суб’єкти, які мають зосереджуватися на суспільно корисній діяльності. Однак це не позбавляє їх можливості вести бізнес. Проте завжди слід пам’ятати, що все, чим займається фонд, має сприяти покращенню загального блага, а не окремих осіб.