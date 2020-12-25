Шумков после освобождения заявил об издевательствах в тюрьмах РФ

Александр Шумков, который вернулся в Украину, отбыв тюремный срок в РФ, заявил о чрезвычайных пытках в тех местах лишения свободы, где его удерживали.

Об этом сообщил сам освобожденный политзаключенный на видео, опубликованного в Telegram-канале Уполномоченного по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

“Уполномоченной Денисовой благодарность за то, что она „толкала“ эту Москалькову (Татьяна Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ — ред.), которая является защитником прав человека „пятой колонны“ в Украине. Вспоминаю яркий пример, как она приехала в Херсонский следственный изолятор к Вышинскому и, в то же время, не могла приехать в Тверь или Ржев. В Ржевской колонии людей просто убивают. Не только меня, таких же как я”, — сказал Шумков.

Уже бывший политзаключенный отметил заботу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой об отечественных политзаключенных на территории РФ.

“Если бы не все эти заботы я бы, возможно, живым не вернулся”, — подытожил Шумков.

Ранее сообщалось, что украинский политзаключенный Александр Шумков, который отбыл тюремный срок в исправительной колонии № 4 в Тверской области, пересек российско-украинскую границу.

Также, омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Шумков сегодня вернется в Херсон.

Отметим, что Александр Шумков служил в ВСУ в Херсонской области. 17 августа 2017 года он не вернулся после службы домой, а в сентябре его обнаружили в российском СИЗО. Его обвинили в участии в запрещенной в РФ организации “Правый сектор”. В декабре 2018 года Севский суд Брянской области РФ приговорил Александра Шумкова к четырем годам колонии общего режима.

В течение периода пребывания в местах лишения свободы неоднократно сообщалось об издевательствах, избиениях и угрозах убийством незаконно осужденному украинцу Александру Шумкову. Добавим, что омбудсмен Людмила Денисова ранее отмечала, что Шумков входит в список тех, кто имеет критическое психологическое и физическое состояние.