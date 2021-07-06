Синоптики: На курортах України встановлюється спекотна суха погода
На українському узбережжі Чорного та Азовського морів на цьому тижні встановиться найсприятливіша погода для тих, хто любить пляжний відпочинок (за статистикою охочих провести відпустку біля моря 60%). У середу й четвер ще пройдуть місцями дощі. Але до кінця поточного робочого тижня на зміну циклону прийде антициклон, на морських курортах України стане жарко, до +31 °С вдень. Найдовше дощова погода протримається у Криму, на річках Криму збережеться несприятлива гідрологічна обстановка.
В Азовському морі температура води біля узбережжя вище +26 °С.
Чорне море прогріється менше, температура води біля узбережжя до +23,7 °С.
У Карпатах на цьому тижні денна температура повітря буде від помірної +24 °С у Ворохті до спекотної +33 °С в Ужгороді.
7 липня відзначається один з найвідоміших літніх свят — Івана Купала. Купайло — слов’янський міфологічний персонаж, бог літнього сонця та покровитель кохання. Схоже свято, пов’язане з серединою літа, є й в поляків — sobotka, у словенців — kresu den (вогненний день), у болгар — Яновден. Язичницька сутність свята, містичність давала наснагу для багатьох творів, найвідоміші з яких: «Вечір проти Івана Купала» Миколи Гоголя, «Купала на Волині» Лесі Українки.
Чорноморські курорти України
З 8 липня на чорноморському узбережжі очікується спекотна малохмарна погода, за прогнозом Sinoptik.ua повітря прогріється до +31 °С. Вітер північний, північно-східний, слабкий до помірного.
В Одесі у середу ще може пройти дощ, температура повітря вдень до +25 °С. З четверга стовпчик термометра буде повзти вгору, в неділю вдень покаже температуру +31 °С, вночі +21 °С. Температура морської води біля берегів Одеси +21,7 °С.
У Затоці невеликий дощ може пройти у середу, а з четверга та до кінця тижня буде без опадів, ясно, жарко +28 …+31 °С, температура морської води +23,5 °С.
У Залізному порту у середу та четвер вночі +20 °С, вдень +26 °С, є вірогідність дощу, вітер північно-східний до 7 м/сек. З п’ятниці стане спекотно, сонце нагріє повітря до +30 °С.
Курорти Азовського моря
У середу область зниженого тиску може наостанок полити дощем курорти Азовського моря. А вже з четверга антициклон подарує відпочиваючим сонячну погоду з температурою до +31 °С. Східний та північно-східний вітер буде помірним, від 4 м/сек до 7 м/сек.
У Бердянську 7 липня хмарно, +26 °С, атмосферний тиск 755 мм рт. ст., є ймовірність дощу. 8-11 липня сонячно, до +31 °С, атмосферний тиск 763 мм рт.ст. Море дуже тепле +25,6 °С.
У Генічеську у середу та четвер хмарно, до +28 °С, можливі місцями короткочасні дощі, з п’ятниці — ясно, +31 °С, море прогріється до 26.4 °С.
Курорти Карпат
7-8 липня температура повітря на курортах Карпат буде до +31 °С, а з 9 липня очікується зниження на кілька градусів. На цьому тижні погода переважно суха та сонячна.
В Яремчі буде комфортно відпочиваючим, які не переносять спеку. Тут з вівторка по неділю буде стримане тепло +22…+24 °С вдень, +13…+14 °С вночі. Наприкінці тижня можуть пройти місцями невеликі дощі.
У Косино увесь тиждень жарко, +31 °С, небо ясне, вітер слабкий південних напрямків. У неділю мінлива хмарність, +28 °С, може пройти невеликий дощ.
У Тростянці 7-9 липня ясно, +27…+29 °С. У вихідні, 10-11 липня температура повітря стане вище, +31 °С, але з’явиться хмарність, можливий невеликий дощ.Tweet