Синоптики: В Україні збережеться тепла дощова погода

Погода в Україні найближчим часом буде нестабільною та періодично дощовою. Дощів буде багато: теплих, нетривалих, часто грозових, іноді сильних, інколи невеликих дрібних. Але червневі дощі — запорука гарного врожаю. Крім того, дощі полегшують стан людей, які страждають на алергію. Алергію в червні може викликати цвітіння жита, подорожника, щавлю. Ще один плюс дощів — вони очищають повітря від хімічних та мікробних забруднень.

За прогнозом Sinoptik.ua, 13-14 червня холодний фронт на недовгий час зайде на територію країни та знизить температуру повітря в залежності від регіону на 3-7 градусів.

У західній частині України 11-12 червня гримітимуть грози, денна температура до +23° С. Уникне дощової погоди тільки Закарпаття. 13-14 червня стане значно холодніше, до +17° С вдень. Грози залишать регіон, на зміну прийдуть невеликі дощі. Похолодання буде короткочасним.

На півдні країни 11-13 червня дуже тепло, дощитиме. Грози повільно відступають. В Одесі ймовірність дощу в суботу невелика. 14 червня, у понеділок, температура повітря стане нижче, дощі литимуть знову. Найтеплішою з 11 по 13 червня буде Херсонська область, до +27° С. Безхмарний день в суботу у Миколаєві. Температура Чорного моря біля Одеси +16.2° С, Азовського біля Бердянська +20.8° С

На сході України 11-13 червня температура повітря до +24° С. У понеділок може бути невелике похолодання. З п’ятниці по понеділок у східних областях весь час, з різною періодичністю та інтенсивністю, йтимуть дощі. Вітер буде південних напрямків, слабкий до помірного. Погода в ці дні вередлива, парасольку бажано весь час носити з собою.

У центральній Україні 11-12 червня температура повітря до +24° С, у Полтавській області до +21° С. 13-14 червня температура повітря знизиться, особливо різко похолоднішає у Вінницькій області. Звичайно, дощі, як і всюди в Україні, теж пройдуть. Може бути приблизно така модель погоди: вранці сонце, трохи хмарно, тепло, може бризнути дощем; вдень знову сонячно, налетіли хмари, гроза; ввечері — дощу немає, температура як вранці, трохи парить.

У Північних областях країни в п’ятницю денна температура повітря +21…+23° С, в суботу до +25° С. У неділю та на початку тижня очікується зниження температури на кілька градусів. Часом йтимуть дощі, інтенсивніші очікуються у неділю.

У Києві п’ятнична погода буде дуже мінлива: то сонце, то дощ, то гроза, то похмуро, то ясно. Температура вдень становитиме +22…+23° С. У суботу ймовірність опадів невелика, вдень температура буде до +24° С. У неділю стане прохолодніше на 3-5 градусів, дощів буде більше, але й сонечко в цей день теж з’явиться. Погода у понеділок буде мало відрізнятися від погоди у неділю.