Сколько стоит кремировать человека в Киеве

В СМИ разлетелось заявление главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого об очереди в крематорий из-за критической ситуации с COVID-19. Правда это или фейк — пока неясно, но мы всерьез заинтересовались вопросом — а сколько стоит кремировать человека?

На данный момент крематории работают в трех городах Украины — Киеве, Харькове и Одессе. Информатор Деньги выяснил прайс столичного предприятия.

Существует мнение, что, пользуясь состоянием шока, частные ритуальные компании зарабатывают на горе человека и предлагают те же услуги, что и крематорий, но за высокую цену. Это мы тоже проверили. Из всего перечня выбираем наиболее оптимальные варианты для проведения человека в последний путь.

Документация

Бюрократическую процедуру можно поручить работникам крематория.

Оформление договора-заказа на организацию похорон без услуг ритуального агента — 7,80 грн.

Оформление свидетельства о похоронах — 4,20 грн

Оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе (сотрудник крематория приедет домой к заказчику и сам съездит в ЗАГС) — 396 грн

Ламинирование свидетельства о похоронах — 57 грн

Чтобы потом не пришлось возвращаться к этому, стоит закрыть раз это вопрос раз и навсегда. Платим 465 грн.

Подготовка тела

Это может быть как необходимая санитарная обработка тела и укладывание в гроб, так и косметологические услуги. Сюда же мы отнесем хранение покойника в холодильной камере и его трансфер.

Обмывание тела, санитарная обработка и укладывание в гроб — 264 грн (если вес покойника больше 120 кг — 384 грн).

Массаж лица и косметические услуги — 49 грн

Парикмахерские услуги (подстричь усопшего и побрить лицо) — 246 грн

Хранение в холодильной камере на протяжение суток — 575 грн, на протяжение 2 часов — 48 грн.

Трансфер тела от дома (морга или другого учреждения) до крематория в катафалке с выносом и переносом гроба — 1674 грн

Доставка тела до холодильника крематория (при наличии свидетельства о смерти) — 665 грн

В среднем это 1242 грн, если тело доставят до холодильника, и оно там пробудет два часа.

Сжигание

Цена отличается в зависимости от гроба.

Кремация в стандартном гробу — 445 грн.

Кремация в специальном гробу — 490 грн.

Развеивание праха — 96 грн

Ускоренная кремация и внеочередная выдача урны с прахом (в течение 8 часов) -1830 грн. Услуга согласовывается с администрацией крематория.

Захоронение

Зависит от сезона.

В колумбарную нишу летом — 290 грн, а зимой — 364 грн.

Перезахоронение урны с прахом — 1200 грн

Организация ускоренных похорон урны с прахом — 1200 грн

Сейчас прохладно, поэтому учитываем зимний сезон. Ускоренные похороны во внимание не берем.

Сопровождение похорон

Здесь выбор услуг широк и зависит от кошелька родственников и статуса покойного. Для прощания можно арендовать ритуальный зал, нанять организатора, который проведет панихиду в музыкальном сопровождении. Также предприятие может дать на временное пользование государственный флаг или подушечку для наград. Вот подробный прайс:

Панихида и составление некролога — 372 грн

То же самое, но с выездом агента на дом заказчика для составления некролога — 588 грн

Организация прощания с покойником (с музыкальным сопровождением в ритуальном зале, контроль за мероприятием) — 390 грн

То же самое, но в малом ритуальном зале с трансфером до кремационного цеха — 600 грн

То же самое, но в малом зале с повышенным комфортом — 900 грн

Аренда похоронной атрибутики (государственный флаг, подушечка для наград, подставка под гроб и другое) — 51 грн

Надпись маркером на траурной ленте — 22 грн

Изготовление временного памятного знака на урну — 4,5 грн

Поиск и обследование места захоронения — 85,20 грн

Утилизация венков после прощания — 22,50 грн

Помещение праха в емкость для хранения — 408 грн

Оформление ритуального зала — 414 грн

Аренда и оформление зала для поминальной трапезы на 2 часа — 1140 грн

Работа ритуального агента (приезжает домой, ознакамливает с прайсом, составляет заказ и передает деньги предприятию) — 156 грн

Для стандартного расчета возьмем панихиду, стандартное прощание в ритуальном зале за 390 грн, атрибутику, временный памятный знак, траурную ленту, оформление зала, аренду трапезной и помещение праха в емкость. Итого — 2801,5 грн.

Дополнительные услуги

Их можно заказать и после похорон. Они связаны с оформлением места захоронения, памятника и т.д.

Гравировка: портрета на гранитной поверхности — 960 грн

на памятной доске площадью до 40 кв. см. — 30 грн (цены указаны в символах)

на памятной доске от 40 до 120 кв. см. — 60 грн

на памятной доске от 120 до 260 кв. см. — 120 грн

Вырезание букв на граните с двойным прохождением — 12 грн

Усовершенствование текста или изображения на граните — 210 грн

Комплексный уход за местом захоронения (1 год) — 654 грн. Если семейное захоронение — 1308 грн.

Озеленение места захоронения — 960 грн.

Декоративное оформление места захоронения: на два места -2118 грн, на семью — 3144 грн

Вертикальное размещение урн — 1536 грн

Установка каменного памятника весом до 0,2 т -3048 грн, от 0,2 до 0,5 т — 3876 грн

Установка обелиска — 1608 грн

Установка плит — 1278 грн

Установка бортовых камней или цветника — 1182 грн

Замещение плиткой — 1710 грн

С учетом того, что изначально мы остановили свой выбор на колумбарии, в этом списке для примера возьмем гравировку на памятной доске (60 грн).

По итогу средняя цена услуг крематория — 5377,5 грн.

Какие цены у частных фирм

Мы проанализировали цены в частных ритуальных компаниях Киева. Так, кремация человека в одной из фирм стоит 2700 грн. Сюда не входит цена урны, оформление документов, панихиды, музыкального сопровождения и проведение ритуальных процедур — это дополнительные услуги. А саму урну с прахом придется ждать неделю.

В другой компании кремация стоит 5 тысяч гривен. Цена указана без церемонии прощания, поминального обеда, оформления бумаг и перевозки тела из морга в крематорий.

Нашли и предприятие с демократичной ценой и полным спектром услуг. За 5400 грн в объявлении обещают кремацию в гробу и урну для праха, а также автобус на похороны, перевозку тела, бригаду, священника и организатора.

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София Елагина