Смертність в Україні у 2024 році втричі перевищує народжуваність

У першому півріччі 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей – це на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас за цей період зафіксовано 250 972 смерті.

Сьогодні на одного новонародженого в Україні припадає троє померлих. У 2018–2020 роках цей показник складав двоє померлих на одну дитину, повідомляє “Опендатабот”.

Найбільше новонароджених та померлих зареєстровано у Дніпропетровській області та Києві.

Для порівняння, за перше півріччя 2021 року в Україні народилося 132 595 дітей. Зараз цей показник скоротився у 1,5 рази.

З початку року у Києві зареєстрували найбільше новонароджених – 9 695, у Львівській області – 7 923, у Дніпропетровській області – 6 962.

Найменше дітей народилося в прифронтових регіонах: на Херсонщині – 221 дитина, на Донеччині – 702. У Луганській області за цей період не зареєстрували жодного немовляти.

Найбільше смертей зареєстровано в Дніпропетровській області – 26 374, у Харківській області – 17 999, у Києві – 17 449. Найменше смертей нараховано у прифронтових регіонах: на Херсонщині – 2 334, на Донеччині – 5 753, а також у Чернівецькій області – 5 422.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров’я, з 2013 року народжуваність в Україні щороку знижується приблизно на 7%. // УП. Життя