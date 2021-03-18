Смогут ли вернуть в Украину беглого судью-коррупционера Чауса

Об этом станет известно 19 марта, когда во время заседания суда украинская сторона будет требовать от Молдовы экстрадиции беглого судьи

Пятый год длится дело в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которого в августе 2016 года обвинили в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.

Практически сразу он, воспользовавшись судейским иммунитетом, покинул территорию Украины и в настоящее время проживает в Молдове, где ему 15 марта 2021 года уже окончательно отказали в политическом убежище. Поэтому во время запланированного заседания суда 19 марта 2021 года Украина будет требовать от Молдовы экстрадиции судьи.

В агентстве «Укринформ» решили напомнить, как продвигалось дело бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса.

9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долларов. Взятку он пытался закопать в землю в стеклянной банке возле своего частного дома.

Тогда руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил: «На месте передачи взятки изъято вещественное доказательство – вот именно так некоторые служители Фемиды хранят коррупционные доходы».

Тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал операцию по разоблачению судьи: «Борьба с коррупционерами продолжается. Еще одним свидетельством этого стало сообщение НАБУ о разоблачении на взятке в 150 тыс. долл. США судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. Сядете, аж загудит! Коррупционеры должны получить по заслугам. Никаких «каст неприкосновенных» не должно быть!».

Письменное сообщение о подозрении судье Чаусу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, было составлено руководителем САП 10 августа 2016 года и направлено Николаю Чаусу 11 августа 2016 года.

6 сентября 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест судьи Николая Чауса. Соответствующие постановления поддержали соответственно 281 и 279 народных депутатов.

Как отметил тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий: «Я безотлагательно подписываю принятые постановления. Надеюсь, что правоохранительные органы выполнят свою работу как можно быстрее».

12 сентября 2016 года Соломенский районный суд Киева предоставил разрешение на задержание судьи. Однако Чаус воспользовался судейским иммунитетом и покинул территорию Украины.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник по этому поводу отметил: «У нас был и есть загранпаспорт Чауса. У него была возможность только нелегально пересечь границу. Но, к сожалению, мы были лишены возможности его задержать… И я надеюсь, что это последний судья, который смог воспользоваться иммунитетом, поскольку 30 сентября иммунитет судьи в части совершения особо тяжких и тяжких преступлений исчезает. И уже вопрос снятия иммунитета не стоит. Будет использование возможности привлечения Интерпола, использование международного розыска. И здесь уже будет немного проще».

С 16 августа 2016 года судья Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября того же года – международный розыск.

26 января 2017 года Соломенский районный суд Киева заочно применил к судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 3,7 млн грн, а 23 марта Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об аресте беглого судьи Николая Чауса с возможностью внесения залога и избрал ему меру пресечения в виде ареста.

1 марта 2017 года судью Чауса задержали сотрудники прокуратуры Молдовы по запросу Генпрокуратуры Украины, инициированному НАБУ.

2 марта 2017 года в Кишиневе суд арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток. НАБУ передало Генпрокуратуре документы на экстрадицию Чауса.

9 марта 2017 года беглый судья Чаус попросил политического убежища в Молдове.

14 марта суд продлил Чаусу арест на 10 суток в связи с незаконным пересечением границы.

2 августа 2017 года Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Чауса.

4 октября 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Чауса от должности, а 28 ноября принял решение уволить его с должности судьи.

6 октября 2017 года Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

11 июня 2018 года директор НАБУ Артем Сытник отмечает относительно затягивания процедуры экстрадиции: «Что касается Чауса, то честно говоря, для меня лично непонятно, почему так долго длится этот процесс, потому что, согласитесь, дело там явно не такое масштабное. Взятка районного судьи. Но почему-то это дело, сама экстрадиция, почему-то затянулась».

7 февраля 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что дело готово к передаче в суд: «Дело готово к передаче в суд, с нашей стороны задержек не будет. Чаус избрал тактику защиты — оспаривать все, что можно оспорить. Сначала он обращался за политическим убежищем в связи с преследованием, затем, когда было почти готово решение об экстрадиции, он обжаловал указ президента Молдовы об отказе в политическом убежище. Сейчас дело слушается в Молдове. Ждем, влиять никак не можем, кроме того, чтобы направлять уведомление, когда же все-таки решение об экстрадиции будет готово. Мы готовы принять его в любой день».

15 марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы отказала в предоставлении политического убежища украинскому судье Николаю Чаусу.

После отказа Верховного суда Молдовы в предоставлении политического убежища Чаусу суд первой инстанции этой страны продолжит слушание дела о его экстрадиции.

И. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук сообщил, что «по оптимистичному прогнозу, рассмотрение дела Чауса в Молдове может продолжаться еще около года, поскольку после решения первой инстанции существует возможность его обжалования в апелляционном и кассационном порядке».

Автор: Алла Роенко, Укринформ