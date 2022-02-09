Срок действия «ковидной тысячи» продлят до 9 месяцев

Кабинет министров планирует продлить срок использования «ковидной тысячи» с 4 до 9 месяцев. Кроме того, планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается: предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.