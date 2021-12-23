Стало відомо, які 50 питань ставитимуть під час перепису 2023 року

Тиждень дізнався у Держстату, як звучатимуть питання для населення. Питатимуть про розміри та тип житла, етнічне походження, основне джерело заробітку тощо

8 грудня Державна служба статистики повідомила, що схвалила Програму перепису населення України у 2023 році. Документ погодили на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики, заявили на сторінці служби у Фейсбуці.

Тоді у Держстаті повідомили, що для перепису підготували 50 питань, як вони виглядатимуть не розповіли, лише приблизно окреслили загальний напрям — освіта, зайнятість, житлові умови тощо. Також зазначили, що «інформаційна цінність перепису населення здебільшого залежить від переліку запитань, за якими здійснюється опитування населення».

На запит Тижня Держстат надав повний перелік питань, які будуть ставити українцям під час перепису. Нижче — список із питаннями:

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Раніше Мінцифри та технологічна компанія Apple Inc. підписали меморандум про співпрацю, за яким техногігант допомагатиме проводити український перепис, приизначеним на 2023 рік. Один з технологічних етапів проведення перепису населення планують здійснити за допомогою планшетів, які надасть Apple. Раніше всю інформацію вносили на паперову форму відповідного формату, а ідея проводити перепис за допомогою техніки вже звучала раніше.

20 грудня Держстат оприлюднив дані дослідження демографічної ситуації в Україні. Відповідно до експрес-випуску, наявного населення в Україні станом на 1 листопада 2021 є понад 41 млн осіб. Загальне скорочення чисельності осіб становить понад 317 тисяч за січень-жовтень цього року. // Тиждень