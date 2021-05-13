Столичний метрополітен хоче проїзд за 21 грн.

У столичному метрополітені, який не працював протягом місяця через введення у Києві жорстких карантинних заходів, поскаржилися на брак коштів і заявили, що обґрунтована вартість однієї поїздки становить мінімум 21 гривню.

У листі, розміщеному на сторінці «Київського метрополітену» у влади Києва просять надати підприємству фінансову допомогу у розмірі понад півтора мільярда гривень або ж прийняти рішення щодо підвищення вартості проїзду.

Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»