Страховий стаж: що зміниться для пенсіонерів з 1 січня

Роз’яснення дали у ПФУ.

В Україні щороку збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. У Головному управлінні Пенсійного фонду України у Луганській області розповіли, яка кількість трудового стажу необхідна для виходу на пенсію у 2024 році.

Скільки треба мати страхового стажу з 1 січня

У ПФУ пояснили, що у 2024 році для виходу на пенсію необхідно буде мати щонайменше 31 рік страхового стажу.

Так, право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років мають особи за наявності страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – не менше 31 року.

Якщо людина немає вищезазначеного страхового стажу, право на призначення пенсії за віком особа матиме після досягнення віку 63 роки за наявності такого страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 років.

У разі відсутності зазначеного страхового стажу (який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки), пенсія за віком призначається особам після досягнення 65-річного віку за наявності такого страхового стажу:

З 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 15 до 21 років.

У ПФУ додали, що якщо стажу не вистачає, то його можна докупити або ще допрацювати. Так, в Україні за місяць страхового стажу треба платити 2 948 грн, за рік сума становитиме 35 376 грн.