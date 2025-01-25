Суд, нарешті, зобов’язав Мінкульт повернути недоспалений і недорозстріляний костел Святого Миколая в Києві релігійній громаді
Питання про повернення костелу Святого Миколая парафії триває вже багато років.
Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов та постановив повернути будівлю костелу Святого Миколая у повноцінне користування релігійній громаді римо-католицької церкви в Україні. Про це повідомляє пресслужба римо-католицької парафії Святого Миколая в Києві.
Ще у 2005 році тодішній президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив уряду та місцевим органам влади вжити необхідних заходів для повернення костелу Святого Миколая громаді. Однак доручення залишилося невиконаним.
Суд, детально вивчивши всі надані докази, визнав правомірність вимог громади та ухвалив рішення на її користь.
«Якщо виконавчі органи влади не виконують доручення президента, то сподіваємось, що рішення суду будуть змушені виконати, бо за невиконання судового рішення передбачена вже кримінальна відповідальність», – йдеться в заяві.
Нагадаємо, що зранку 20 грудня 2024 року Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці.
21 грудня, у костелі Святого Миколая парафіяни та небайдужі кияни проводили прибирання. Найбільше постраждав вітраж-роза на центральному фасаді.
До слова, костел Святого Миколая мав бути переданий у користування римо-католицькій громаді 1 червня 2022 року. // ГлавкомTweet