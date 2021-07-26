Суд заочно арестовал экс-нардепа Константина Жеваго

Суд заочно арестовал экс-нардепа и бывшего владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго.

Информация о избранной мере пресечения указана в карточке Жеваго в розыскных учетах МВД, передает УНН.

Отметим, что 27 сентября 2019 года экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

В июле бывшего народного депутата Константина Жеваго объявлено в международный розыск.

Напомним

Суд решил взыскать с Жеваго в пользу НБУ 1,5 млрд грн.